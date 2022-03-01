قنبلة التخسيس ..اقوى وصفتين هيخلوكي تخسي 15 كيلو من دهون البطن والارداف هيحولوا جسمك لماكينة حرق بدون ريجيم

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عمر شويل - جدة قنبلة التخسيس ..اقوى وصفتين هيخلوكي تخسي 15 كيلو ، تعتبر السمنة من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، ومن أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك اتباع نظام غذائي خاطئ أو تناول الوجبات السريعة المليئة بالزيوت والدهون والسعرات الحرارية العالية التي تزيد من زيادة الوزن وبالتحديد في منطقة البطن وبعض من المناطق الأخرى في الجسم، وسوف نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية للتخسيس وخسارة الوزن سريعاً، والتي تحتوي على كمية كبيرة جداً من الفوائد الصحية والجسدية.

قنبلة التخسيس ..اقوى وصفتين هيخلوكي تخسي 15 كيلو

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في خسارة الوزن بالتحديد منطقة البطن فجميعها يحتوي على عناصر مفيدة للجسم والصحة وتقوم بحرق دهون الجسم بشكل سريع بالإضافة إلى أنها مليئة بعناصر مفيدة جداً للصحة ومنها الآتي:

القرفة والليمون

يحتوي مزيج الليمون والقرفة على عناصر طبيعية مفيدة جداً التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن ويتم تحضيره من خلال إضافة نصف لتر من الماء لقدر صغير وضعي به عصير حبتان من الليمون ومقدار مناسب السكر و4/1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ويتم ترك المزيج على النار الهادئ حتى أن يغلي جيداً، ويتم تناول المشروب 3 مرات في اليوم قبل الوجبات الرئيسية.

قشر الرمان والزنجبيل

من الوصفات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها وجدارتها على التخسيس وخسارة الوزن بشكل سريع وآمن جداً، فقط يتم خلط ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر الصيني وضعيه في كوب من الماء المغلي يضاف له أوراق من النعناع وملعقة من الزنجبيل وملعقة من قشور الرمان قلبي المكونات وتغطى وتترك لبضعة دقائق، بعد ذلك يتم تصفيتها وتناولها 3 مرات كل يوم قبل تناول الطعام ويمكن أن يضاف القليل من السكر حتى يعطيه مذاق جيد.

الزنجبيل والكمون

مشروب الزنجبيل والكمون من المشروبات الفعالة التي لها قدرة كبيرة على حرق دهون الجسم بسرعة كبيرة جداً، حيث يتم استخدامها قبل تناول الوجبات الرئيسية، ويتم تحضير هذا المشروب من خلال إضافة ملعقة من الزنجبيل وملعقة من الكمون و4/1 ملعقة من القرفة وضعيهم في كوب من الماء المغلي مع تحليته بقليل من السكر الدايت ثم يتم تناوله كما سبق وذكرنا إليكم.