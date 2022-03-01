بمقادير دايبة دوب أعملي بسكويت أولكر بالتمر على أصوله بطريقة غير مكلفة وبطعم لذيذ مثل الجاهز

طريقة عمل بسكويت اولكر سهلة وخفيفة ولا تحتاج إلى مقادير أو وقت كثير كما يتخيل بعض الناس، وطريقة عمل بسكويت اولكر بالتمر أو بسكويت بالتمر الملفوف أو بسكويت التمر بدون بيض أو طريقة عمل بسكويت التمر بالزيت كلها مسميات لنفس نوع البسكويت وكل المسميات هذه تمتلك نفس طريقة التحضير ونفس المكونات، وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل بسكويت اولكر بالتمر في المنزل.

بسكويت اولكر بالتمر

يمكن إعداد بسكويت اولكر بالتمر مثل الجاهز تماماً يجب إحضار مجموعة من المكونات واتباع بعض الخطوات، والخطوات عبارة عن:

مكونات بسكويت اولكر بالتمر:

عدد ٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب سكر.

كوب واحد حليب سائل.

رشة فانيليا.

معلقة صغيرة من بيكينج بودر.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب زيت.

نصف كيلو تمر مهروس.

كمية سمسم محمص.

طريقة تحضير بسكويت اولكر بالتمر