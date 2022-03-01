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عمر شويل - جدة بمقادير دايبة دوب أعملي بسكويت أولكر بالتمر على أصوله بطريقة غير مكلفة وبطعم لذيذ مثل الجاهز - ثقفني
طريقة عمل بسكويت اولكر سهلة وخفيفة ولا تحتاج إلى مقادير أو وقت كثير كما يتخيل بعض الناس، وطريقة عمل بسكويت اولكر بالتمر أو بسكويت بالتمر الملفوف أو بسكويت التمر بدون بيض أو طريقة عمل بسكويت التمر بالزيت كلها مسميات لنفس نوع البسكويت وكل المسميات هذه تمتلك نفس طريقة التحضير ونفس المكونات، وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل بسكويت اولكر بالتمر في المنزل.
بسكويت اولكر بالتمر
يمكن إعداد بسكويت اولكر بالتمر مثل الجاهز تماماً يجب إحضار مجموعة من المكونات واتباع بعض الخطوات، والخطوات عبارة عن:
مكونات بسكويت اولكر بالتمر:
- عدد ٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب سكر.
- كوب واحد حليب سائل.
- رشة فانيليا.
- معلقة صغيرة من بيكينج بودر.
- معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الماء.
- نصف كوب زيت.
- نصف كيلو تمر مهروس.
- كمية سمسم محمص.
طريقة تحضير بسكويت اولكر بالتمر
- نقوم بخلط مقدار الدقيق والبيكينج بودر في وعاء عميق، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والحليب والزيت والفانيليا في وعاء اخر ونضعهم في الخلاط الكهربائي ونضربهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكينج بودر الي الخليط السابق ونخلطهم بطريقة جيدة حتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة.
- وبعد ذلك نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى ترتاح العجينة تماماً وتختمر جيداً.
- وبعد ذلك نقوم بالبداء بتشكيل عجينة البسكويت على شكل كرات صغيرة الحجم وبعد ذلك نفردها نضع فيها التمر.
- ثم نقوم بإغلاق البسكويت على شكل مربع أو مستطيل مثل بسكويت اولكر ونضع البسكويت في صينية مدهونة بالزبدة.
- ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ثم نقوم بدهان وجه البسكويت باستخدام الحليب ونضع عليه السمسم على الوجه.
- وبعد ذلك نقوم بإدخال صينية البسكويت إلى الفرن ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى ينضج بشكل جيد ويتغير لونه الي اللون الذهبي.
- ونخرج الصينية من الفرن، وبعد ذلك نترك البسكويت حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بتقديم بسكويت التمر بجانب الكثير من المشروبات.
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