حلوى سهلة التحضير بدون فرن بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق روعة ومميز

حلوى سهلة التحضير بدون فرن ، من ألذ وأسهل وأشهي الحلويات والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة التي تقدم للضيوف، وفي المناسبات، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلوى الفول السوداني وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة التحضير بدون فرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوها من قبل.

مكونات حلوى سهلة التحضير بدون فرن

تتكون حلوى سهلة التحضير بدون فرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بسكويت سادة.

2 حبة موز مقطع حلقات.

100 جم بودينج الكراميل.

500 مل من الحليب.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

للتزيين (اختياري)

القليل من الشوكولاتة المذابة.

شوكلت شيبس.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوى سهلة التحضير بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر قالب مفرغ من المنتصف، ثم نضع فيه طبقة من البسكويت المكسر. ثم نضع فوقه حلقات الموز. ثم نرص فوق حلقات الموز طبقة من البسكويت السادة. بعد ذلك نحضر حلة، ثم نضيف إليها بودينج الكراميل والقهوة سريعة الذوبان والحليب، ثم نقلب جيدا على البارد. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار، ثم نتركه يغلي لمدة دقيقتين. ثم نوزع الخليط فوق البسكويت. بعد ذلك نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه يبرد في الثلاجة لمدة ساعتين. ثم نقلب القالب على صينية مسطحة. ثم نزين الحلوى بالشوكولاتة المذابة وشوكلت شيبس. بعد ذلك نقطع الحلوى ونقدمها في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المقادير

نصف كوب من السكر.

نصف لتر من الحليب.

80 جم شوكولاتة قطع.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والنشا والكاكاو، ثم نقلبهم جيدا على البارد حتى تذوب المكونات. ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام. ثم نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب. بعد ذلك نضيف إليها الشوكولاتة ونقلب باستمرار حتى تذوب. وبعد ذلك يكون صوص الشوكولاتة جاهز لتزيين حلوى سهلة التحضير.

طريقة عمل صوص التوفي

المقادير

ربع كوب من الماء.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الكريمة الخام.

باكيت فانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح.

طريقة التحضير