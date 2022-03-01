تنحيف الكرش في شهر واحد فقط بمكون واحد متواجد في منزلك لن تصدقي والنتيجة مذهلة

يظن العديد من الأشخاص أن تناول خلطة الليمون والبرتقال المستخدمة في تنحيف البطن مع بعضهما له أثر على الوزن؛ ولكن في حقيقة الأمر ليس هناك دراسة أو بحث مؤكد حول حقيقة هذا الأمر، وبصورةعامة لاتوجد خلطة واحدة يمكنها العمل على خسارة الوزن؛ ولكن علمياً ثبت أنه من الأفضل أن يتم تناول الفاكهة كثمرة كاملة بدل من أن يتم تناولها في صورة وذلك لمن يريد خسارة الوزن، وذلك لأن العصير يوجد به نسبة سكر عالية، وبالتالي بها سعرات حرارية تتسبب في زيادة الوزن، حيث أنه من المعروف أن السعرات الحرارية تتحكم في الوزن، ومن أجل إنقاص الوزن لابد من اتباع نظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، وتغيير كلي لنظام الحياة.

خلطة تنحيف البطن بالبرتقال

لايوجد علمياً مايُثبت أن خلطة تنحيف البطن بالبرتقال حقيقية، ولكن الشاهد في هذا الموضوع هو أن عصير البرتقال خالي من الدهون، وفي الوقت ذاته يحتوي على كمية كبيرة من السكر، والتي تؤدي إلى زيادة الوزن، فبالتالي من المُفضل أن يتم تناول البرتقال كثمرة، حيث أن البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الألياف والتي بدورها تعطي الإحساس بالشبع أطول فترة ممكنة.

الليمون في إنقاص الوزن

الليمون في حد ذاته إذا تم تناوله على هيئة عصير أو عصره على الطعام، أو تم تناوله منفردأ على هيئة خلطة تنحيف، لايساهم في إنقاص الوزن، ولكن الليمون منخفض السعرات الحرارية، ومن المعروف أن أساس إنقاص الوزن هو اتباع حمية غذائية، قليلة السعرات، وممارسة الرياضة لتزيد من معدل حرق الجسم.

الخصائص العامة لليمون والبرتقال

تنحيف الجسم باستخدام الليمون والبرتقال، ليس له أساس علمي، ولكن يمكن القول أن هاتين الثمرتين، يتحتويان على مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة للجسم بشكل عام، وتعوض الفاقد في حال إتباع ريجيم قاسي، بالإضافة إلى أنهما يحتويان على مضادات الأكسدة، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة، لها دور كبير وفعال في تحسين عملية حرق الدهون، حيث تزيد من سرعته دون اللجوء أو الحاجة لتناول عقاقير طبية، لأن لها آثار جانبية على المدى البعيد.