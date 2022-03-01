طريقة عمل وصفة شيبرد باي Shepherd’s Pie

وصفة شيبرد باي Shepherd’s Pie او “فطيرة الراعي” هي من اشهر الاكلات الايرلندية ، مكوناتها بسيطة جدا وسهلة التحضير وطعمها لذيذ ، تعالوا نشوف مع بعض طريقة الوصفة بالخطوات والفيديو.

وصفة شيبرد باي Shepherd’s Pie:

الوصفة عبارة عن بطاطس مهروسة مع لحمة بقري مفرومة او ضاني وخضار ، والكمية اللي هنعملها النهاردة تكفي تقريبا 6 افراد ، ووقت تحضيرها وطبخها تقريبا ساعة و 10 دقايق.

مكونات حشوة اللحمة:

– 2 معلقلة كبيرة زيت زيتون.

– 1 كوباية بصل متقطعة صغير.

– ½ كيلو لحمة مفرومة بقري او لحمة ضاني.

– 2 معلقة صغيرة اوراق بقدونس مجففة.

– 1 معلقة صغيرة روزماري مجفف.

– 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– 1 معلقة كبيرة رسيستيرشاير صوص.

– 2 فص ثوم مفرومين.

– 2 معلقة كبيرة دقيق.

– 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

– 1 كوباية مرقة لحمة بقري.

– 1 كوباية بسلة مع جزر مجمدين.

– ½ كوباية ذرة مجمدة.

مكونات البطاطس:

– 3 حبة بطاطس كبيرة او من ¾ – 1 كيلو ، متقشرة ومتقطعة مكعبات صغيرة.

– 8 معالق كبيرة زبدة غير مملحة.

– ½ كوباية لبن.

– 1 بيضة.

– ½ معلقة صغيرة ثوم بودرة.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– ¼ كوباية جبنة بارميزان.

طريقة تحضير حشوة اللحمة:

1- في طاسة كبيرة ضيفي الزيت على نار متوسطة لعالية لمدة دقيقتين ، ضيفي البصل وقلبيه في الزيت لمدة 5 دقايق لحد ما يدبل.

2- ضيفي اللحمة المفرومة للطاسة وقلبيها بمعلقة خشب فكيها من بعض ، ضيفي البقدونس, الروزماري, الزعتر,الملح, الفلفل ، قلبيهم مع بعض كويس وسيبيهم على النار لمدة 6 – 8 دقايق ، لحد ما اللحمة تتحول للون البني.

3- ضيفي صلصة الرسيستيرشاير والثوم ، وقلبيه مع الخليط ، وسيبيهم مع بعض لمدة دقيقة.

4- ضيفي الدقيق وصلصة الطماطم ، وقلبي المكونات كلها مع بعض كويس لحد ما تتخلصي من اي تكتل من صلصة الطماطم وتتجانس كويس مع باقي المكونات.

5- ضيفي مرقة اللحمة, والبسلة والجزر, والذرة ، قلبيهم مع بعض وسيبي الخليط يغلي وبعدين خفضي عليه النار ، وسيبيه لمدة 5 دقايق مع التقليب من وقت للتاني.

6- سيبي خليط اللحمة على جنب ، وسخني الفرن على 200 درجة مئوية لحد ما نحضر البطاطس.

طريقة تحضير البطاطس:

1- حطي البطاطس في حلة كبيرة على النار وغطيها بالماية ، سيبي الماية تغلي وبعدين خفضي النار وسيبيها لحد ما تستوي لمدة 10 – 15 دقيقة.

2- صفي البطاطس في مصفى ، وبعدين رجعيها تاني في الحلة ، وسيبيها ترتاح لمدة دقيقة واحدة عشان يتبخر منها اي سائل زيادة.

3- ضيفي لها الزبدة, الثوم البودرة, الملح, الفلفل, البيض, اللبن, الجبنة البارميزان ، اهرسي البطاطس ناعم جدا وقلبيها لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس.

تجميع المكونات:

1- في صينية كبيرة صبي خليط اللحمة وافرديه في طبقة متساوية ، حطي البطاطس المهروسة فوق اللحمة وافرديها بالراحة بالمعلقة في طبقة متساوية.

2- دخلي الصينية الفرن وسيبيها لمدة 25 – 30 دقيقة.

3- طلعيها من الفرن وسيبيها تبرد لمدة 15 دقيقة عشان تتماسك شوية قبل التقديم.

الطريقة بالفيديو:

وصفة الشكشوكة بكرات اللحمة مع بطاطس بالاعشاب