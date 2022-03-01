نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا في المنزل بدون استخدام فرن في المقال التالي
طريقة عمل بيتزا في المنزل بدون استخدام فرن كل ما سوف تحتاجه لتحضيرها المكونات بالإضافة إلى الطاسة وهي تسمى باسم بيتزا الطاسة ويمكنك أن تقوم بعملها في المنزل بكل سهولة في اقل من عشرة دقائق، حيث أن بيتزا الطاسة من الاكلات التي تتميز بالمذاق الرائع واللذيذ وعندما تقوم بعملها في المنزل لأطفالك لن تكلفك الكثير من الأموال.
جميعنا يعرف أن البيتزا العادية تحتاج إلى الكثير من التكاليف لتحضيرها وعملها في المنزل لنا ولاطفالنا لتكون مثل طعم المطاعم ونفس المذاق ولكن بيتزا الطاسة لن تكلفك مكونات كثيرة وسوف نتعرف من خلال عسل المقال المميز عل افضل واسهل طريقة لتحضير بيتزا الطاسة في بيتك بكل سهولة، تمتلك هذه الأدلة على مكونات بسيطة متوفرة في مطبخك.
مكونات عمل بيتزا الطاسة
يمكنك أن تقوم بعمل بيتزا الطاسة بكل سهولة من خلال هذه المكونات البسيطة والتي لن تكلفك الكثير وهي كالتالي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- كوب من الزيت.
- ملعقة خميرة فورية.
- ملعقة لبن باودر.
- كمية بسيطة جدا من السكر.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- كمية مناسبة من المياه.
مكونات صوص بيتزا الطاسة
- كمية مناسبة ممن البصل.
- تونة.
- كمية بسيطة فلفل رومي.
- حلقات زيتون اسود.
- كمية من الجبن الرومي.
- جبنة موتزاريلا.
طريقة عمل بيتزا الطاسة في المنزل
- تقوم بعمل بيتزا الطاسة من خلال المكونات السابقة فهي بسيطة جدا وغير مكلفة تماما.
- كل ما عليك فعله أن تقوم بإحضار اناء وتقوم بخلط الدقيق مع الحليب البودرة بالاضافة إلى الخميرة ومعها الملح وكمية بسيطة من السكر.
- تقوم بعد ذلك بوضع غطاء عل العجينة التي حصلت عليها.
- ثم نتركها حتى تتحمر بطريقة نهائية.
- نقطع الخميرة على شكل كرات وبعد ذلك نفردها باستخدام النشابة.
- بعد ذلك نزين وجه البيتزا عن طريق وضع الصوص الخاص بها وبعد ذلك تضيف اليها الفلفل الرومي ومعها حلقات الزيتون الاسود.
- نضع عليها أنواع الجبن مثل الجبن الرومي والموتزاريلا.
- يمكنك أن تقوم بإضافة التونة إليها أو اي شي عليها اذا كان بسطرمة وغيرها.
- تقوم بوضع العجينة التي تحتوي على الصوص وكل المكونات للوجه في الطاسة أو المقلاة.
- نرفع المقلاة أو الطاسة على النار ثم نتركها حتى تنضج تماما.
- وبذلك قد حصلنا على بيتزا الطاسة بطريقة سهلة وبسيطة ومذاقها مثل المطاعم.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ