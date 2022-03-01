أفضل كريم طبيعي من النشا لتبيض البشرة وشد تجاعيد الوجه

كريم النشا لشد تجاعيد الوجه، تعد مشكلة تجاعيد الوجه من أصعب المشكلات الجمالية التي تتعرض لها المرأة عندما تصل إلى سن معين أو نتيجة استخدام المستحضرات التجميلية وعدم إزالة الماكياج، ولذلك لابد من استخدام الكريمات والوصفات الطبيعية التي تساهم في شد تجاعيد البشرة وإزالة العلامات والخطوط العريضة التي تحيط بمنطقة العينين والفم، ويعد كريم النشا من أقوى الكريمات الطبيعية التي تقوم بشد تجاعيد الوجه وتفتيح الأماكن الغامقة وإزالة آثار الحبوب التي تظهر على الجلد، ومن خلال ما يلي خطوات تحضير كريم النشا لشد تجاعيد الوجه.

كريم النشا لشد تجاعيد الوجه

يمكن تحضير كريم النشا للعناية الخاصة بالبشرة وهذا باعتبار أن مسحوق النشا من المواد الغذائية الغنية بالمواد والمركبات الطبيعية التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة، والعمل على تقشير الجلد من الخلايا الميتة، وبالتالي تفتيح البشرة وتوحيد لونها هذا فضلاً عن دور كريم النشا في شد تجاعيد الوجه والوقاية من التعرض للشيخوخة المبكرة، وهذه مكونات وخطوات تحضير كريم النشا لشد تجاعيد الوجه.

مزج ملعقة كبيرة من مسحوق النشا مع ملعقة كبيرة من عسل النحل.

خفق بياض بيضة مع ملعقة من ماء الورد ثم تضاف فوق مزيج النشا والعسل.

تقليب المكونات مع بعضها جيداً للحصول على قوام الكريم الناعم والمتماسك.

توزيع الكريم على البشرة مع التركيز على المنطقة المحيطة بالعينين والفم.

ترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل البشرة من آثار الكريم.

استخدام الكريم مرة واحدة كل أسبوع بشكل دائم للحصول على نتائج إيجابية.

كريم النشا لشد تجاعيد الوجه وتفتيح البشرة

كما يمكن استخدام كريم النشا والليمون لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة آثار الهالات السوداء تحت العينين، وإخفاء العلامات والخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تظهر على الوجه في سن مبكر، وذلك من خلال: