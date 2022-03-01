ساندويتشات فاهيتا الدجاج اللذيذة بأسهل الطرق وأحلى من المطاعم

تعد فاهيتا الدجاج من الوجبات المعروفة فى المطبخ المكسيكي، وهى تشبه كثيراً وجبة الشورما فى الدول العربية والتى يتم عملها من الدجاج او اللحم، كما انها تعتبر من الوجبات المفيدة والمغذية لأنها تحتوى على البروتين الموجود فى اللحم والفيتامينات الموجودة فى الخضروات كالبصل والفلفل الألوان، وهى تقدم على هيئة ساندوتش من عيش التورتيلا مع إضافة الجبنة و الخس، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة ساندويتشات فاهيتا الدجاج بالتفصيل

مكونات فاهيتا الدجاج

لعمل فاهيتا الدجاج ساندويتشات سوف نحتاج إلى بعض المكونات وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

٣ حبات من الفلفل الألوان مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

حبة من البصل مقطعة جوانح.

١/٤ كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

١/٤ كوب من الزيت.

ملح.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

فلفل أسود مطحون.

٣ ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب من الجبنة المودزريلا مبشورة.

خبز تورتيلا.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل ساندويتشات فاهيتا الدجاج سهلة وبسيطة جدا ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: