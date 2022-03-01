طريقة عمل الجبنة الرومي فى المنزل بأرخص المكونات وتخلصي من تكلفة شرائها من الخارج

تعتبر الجبنة الرومي من أنواع الأجبان اللذيذة، والتى لا تخلو منها وجبة الإفطار أو العشاء وذلك لطعمها الجميل، فجميع أفراد الأسرة يفضلون أكلها من الكبار والصغار وتعد من الأنواع المغذية والمفيدة للجسم، ولكن تكلفة شرائها من الخارج تجعل الأسر محدودة الدخل لا تقدر على تكلفة شرائها، لذلك قررنا عملها فى المنزل بمكونات غير مكلفة وطريقة سهلة على كل ربة منزل تفيذها، فهيا بنا نتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الجبنة الرومي فى المنزل بالتفصيل.

مكونات الجبنة الرومي

هناك بعض المكونات التى تتكون منها الجبنة الرومي غير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

كيلو من اللبن.

٢ ملعقة كبيرة من القشطة.

علبة من الزبادى.

١/٣ كوب من الماء المثلج.

فلفل أسود حب.

حبة من البطاطس مسلوقة.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الجبنة الرومي فى المنزل سهلة وبسيطة جداً ويمكن لأى سيدة عملها بسهولة وهى كمايلي: