نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة الرومي فى المنزل بأرخص المكونات وتخلصي من تكلفة شرائها من الخارج في المقال التالي
تعتبر الجبنة الرومي من أنواع الأجبان اللذيذة، والتى لا تخلو منها وجبة الإفطار أو العشاء وذلك لطعمها الجميل، فجميع أفراد الأسرة يفضلون أكلها من الكبار والصغار وتعد من الأنواع المغذية والمفيدة للجسم، ولكن تكلفة شرائها من الخارج تجعل الأسر محدودة الدخل لا تقدر على تكلفة شرائها، لذلك قررنا عملها فى المنزل بمكونات غير مكلفة وطريقة سهلة على كل ربة منزل تفيذها، فهيا بنا نتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الجبنة الرومي فى المنزل بالتفصيل.
مكونات الجبنة الرومي
هناك بعض المكونات التى تتكون منها الجبنة الرومي غير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:
- كيلو من اللبن.
- ٢ ملعقة كبيرة من القشطة.
- علبة من الزبادى.
- ١/٣ كوب من الماء المثلج.
- فلفل أسود حب.
- حبة من البطاطس مسلوقة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الجبنة الرومي فى المنزل سهلة وبسيطة جداً ويمكن لأى سيدة عملها بسهولة وهى كمايلي:
- نحضر وعاء أو حلة مناسبة ونضع بها اللبن ويفضل يكون لبن بقري من عند اللبان كامل الدسم.
- نضعه على النار حتى يغلي ثم نضيف عليه علبة الزبادى مرة واحدة مع التقليب فى الإتجاهين شمال ويمين لمدة ٥ دقائق هوه وعلى النار ثم نطفى النار.
- نحضر إناء كبير الملح والفلفل الحب ونضيف عليهم الماء المثلج.
- ثم نضيف عليهم خليط اللبن والزبادي السابق ونقلبهم كويس مت بعض بالمضرب السيلك.
- بعد ذلك نضيف عليهم القشطة وحبة البطاطس المسلوقة والمهروسة.
- ونقلبهم مع بعض كويس بالمضرب حتى نتخلص من أى تكتلات.
- ونحضر وعاء آخر ونضع به شاش نظيف ونضع به المقدار السابق كله ونعصره كويس جداً ونتركه حتى يصفى الميه بتعته لمدة نصف يوم.
- بعد مرور الوقت نتخلص من الميه اللى طلعت منها ونغير الشاش بشاش نظيف آخر ونغلق عليها كويس ونتقلها بحاجة ثقيلة حتى تكمل تصفية الميه الموجودة بها.
- هنسيبها لمدة نصف يوم تاني علشان تنشف وتتخلص من كل الميه الموجودة بها وتبقى ناشفة زى اللى بتشتريها.
- كل الطريقة دى وهيه برة الثلاجة ولو بتحبيها طرية وناعمة يمكنك ادخالها الثلاجة تانى يوم.
- وبكده تكون عندنا الجبنة جاهزة للإستخدام ونحتفظ بها فى كيس من النايلون او علبة مغلقة داخل الثلاجة وبالف هنا وشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ