طريقة عمل الكيكة بالبرتقال الهشة في الخلاط بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل

كيكة البرتقال من أنواع الكيكات الشهيرة جداً حيث يضيف البرتقال نكهة وطعم مميز الي الكيكة كما أن البرتقال يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية وذلك لأنه يمتلك فيتامين سي بالإضافة إلى الكثير من المعادن والفيتامينات الأخرى المهمة جداً للجسم وتساعد في بنائه، ويمكن إعداد كيكة البرتقال بطريقة سهلة جداً في المنزل وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل كيكة البرتقال مثل الجاهزة تماماً وأكثر من طريقة.

طريقة عمل كيكة البرتقال

يمكن إعداد كيكة البرتقال بطريقة صحيحة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وهذه الخطوات عبارة عن ما يلى:

مكونات كيكة البرتقال:

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من عصير البرتقال.

كوب واحد من السكر الأبيض.

عدد ٤ بيضات.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من زيت الذرة، أو عدد ٣ ملاعق من الزبدة.

معلقة كبيرة من بشر البرتقال.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

طريقة تحضير كيكة البرتقال:

أولاً يجب القيام بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة وبعد ذلك نقوم بتجهيز صينية الكيكة من خلال رش الصينية بالزبدة والدقيق ونتركها حتى نقوم بتجهيز الكيكة.

نقوم بخلط السكر والبيض جيداً باستخدام مضرب كهربائي ونضيف اليهم الزيت أو الزبد بالتدريج الي هذا المزيج.

بعد ذلك نضيف كوب من عصير البرتقال وبشر البرتقال إلى الخليط السابق ونستمر في الخفق، ونضيف بيكينج بودر ورشة من الملح والفانيليا الي الدقيق المنخول، وبعد ذلك نضيف الدقيق بشكل تدريجي الي خليط البيض والسكر ونستمر في الخفق حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الصينية وندخلها الي الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة مع تخفيف درجة حرارة الفرن الي ١٤٠ درجة، ونترك الكيكة في الفرن حتى ترتفع وتنضج بشكل كامل ويتغير لونها.

وفي النهاية نخرج صينية الكيكة من الفرن ونتركها تبرد ثم نقدمها.

نصائح عند عمل كيكة البرتقال

لعمل كيكة البرتقال بطريقة صحيحة يجب اتباع النصائح التالية: