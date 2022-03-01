أصنعي الكيكة المخملية الحمراء بمذاقها الرائع الذي لا يقاوم

تعتبر الكيكة هي من أكثر الأشياء التي يتم الإبداع فيها من قبل المطابخ العالمية فلا يرتبط الكيك بمكان واحد فقط حيث يعتبر من أكثر الأشياء التي تقبل الإنتشار والاتساع وكذلك التغيير والإبداع فى طرق تحضيرها ومن الأصناف التي تعتبر فاخرة ولا ينتشر وجودها سوى قليل جداً هي الكيكة المخملية ويطلق عليها هذا الأسم نظراً لأن معظم مكوناتها قد تحتاج إلي تكلفة نوعاً ما مقارنة بالأصناف الأخرى من الكيك، وقد يختلف أسم الكيكة المخملية من مكان إلى آخر فإن البعض يقوم بإطلاق عليها كيكة الشامواه أو الكيكة الحمراء نظراً لأنها تحتوي على اللون الأحمر لون أساسي لها، وتريد الأمهات في التجديد لتحضير الكيك لذلك تميل إلى تحضير الكيكة المخملية في المنزل ونقدم لكم الطريقة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الكيكة المخملية

يعتبر الإبداع في المطبخ الفرنسي بالنسبة لتحضير الكيك والمعجنات الخفيفة غير محدود بسبب إقبال الكثير منهم على المعجنات والكيك والاعتياد على تقديم الكيك في وجبات الإفطار بشكل كبير، ولا شك كثرة التناول في تحضير الكيك أدت إلى تطور أصناف الكيك بشكل غير محدود الآن كما ينتشر في معظم الأماكن حيث نجد أن جميع أصناف الكيك أصبحت متطورة في ذلك الوقت هي في الأصل قد تم تحضيرها لأول مرة في المطبخ الفرنسي مثل الكيكة المخملية التي تنتشر في تلك الأوقات على المواقع الخاصه بالطهي حيث تعتبر تلك الكيكة مناسبة لأعياد الميلاد ويمكن تقديمها على أنها أصناف التورتة بسبب شكلها المزخرف الرائع ويتم إعدادها باللون الأحمر حيث تشبه الكيك الشمواه وإذا كنت ترغب في التعرف على كيكة المخملية يمكنك متابعة هذا المقال.

مكونات التحضير:

نصف كيلو جرام من الدقيق.

فنجان كاكاو بودرة.

كأس كريمة طبخ.

كيس من الفانيليا.

كأس من السكر البودرة.

ثلاث بيضات.

ملعقة من الخل.

كأس من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من لون الطعام.

طريقة التحضير: