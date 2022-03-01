طريقة عمل كب الكوكيز بحشو النوتيلا الرهيبة بعجينة ناجحة وخطيرة

يعتبر الكوكيز من أشهر أنواع الحلويات اللذيذة التي تتمتع بطعم رائع للغاية، وهي سهلة التحضير والتي يمكن تحضيره بالكثير من المكونات المختلفة والنكهات المتنوعة وأبرزها نكهة الشوكولاتة ونكهة الفانيليا اللذيذة، وكب الكوكيز من الوصفات الرائعة والمبتكرة والتي يمكن تقديمها كنوع من أنواع التغيير، وهذا حتى لا يشعر جميع أفراد الأسرة بالملل من الوصفات المتكررة، كما أنها من أنواع الوجبات الخفيفة التي تقدم للأطفال والكبار مع كوب اللبن في الأوقات المختلفة، ونوافيكم في هذا المقال متابعينا الكرام طريقة عمل كب الكوكيز بحشو النوتيلا.

طريقة عمل كب الكوكيز بحشو النوتيلا

دائما ما تبحث كل ربات البيوت عن وصفات جديدة ورائعة لكي تقدمها لعائلتها، فالجميع دائما يحتاجون للتغير حتى في الأكلات والحلويات، والكوكيز بشكل عام من الحلويات التي تتمتع بطعم رائع للغاية، ويمكن الابتكار في طرقه المختلفة حتى يكون بالشكل الرائع والمناسب، وكب الكوكيز من الوصفات الشهيرة للغاية، والتي لقت قبولاً كبيراً، وله طعم رائع لذيذ يعشقه الكبار والصغار.

المكونات:

من أهم ما يميز كب الكوكيز مكوناته الغير مكلفة، والتي تتوفر في أي مطبخ فلا داعي للقلق عند إعداد تلك الوصفة الاقتصادية، ومكوناتها كالتالي:

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر.

كأس سكر أبيض.

2 بيضة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بكينج بودر.

شوكولاتة نوتيلا.

طريقة التحضير: