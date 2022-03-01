أسهل طريقة لعمل الريش الضاني بالفرن بطريقة سهلة وبسيطه وطعم جنان أول مرة تدوقية

طريقة عمل الريش الضاني، الريش الضاني هي من أكثر أنواع اللحوم التي يحب تناولها الكثير من الناس، ويتم تناول الريش وطلبها بشكل كبير في عيد الأضحى المبارك، ويتم تحضيرها بأكثر من شكل وطريقة، وفي كل الاشكال يكون طعمه مميز ورائع، ويمكن الآن لكل ربة المنزل القيام بتحضير وجبة رائعة من الريش الضاني تصبح أكلة لذيذة يستمتعون بها عائلتك ومن خلال متابعة المقال سوف نتعرف عليها بشكل تفصيلي.

طريقة عمل الريش الضاني بالفرن

من أسهل الطرق التي يمكن أن تقومي من خلالها بإعداد الريش الضاني اللذيذة، وخطوات تحضيرها كالتالي:

المكونات

واحد كيلو من الريش الضاني.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

حبتين من البطاطس المقطعة مكعبات.

خمس فصوص من الثوم المفرومة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من الخل الأبيض.

رشه ملح.

رشه فلفل اسود.

اربع ملاعق كبار من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

اربع ملاعق كبار من عصير الليمون المركز.

رشه من الروزماري.

ملعقة صغيرة من دبس الرمان.

طريقة التحضير