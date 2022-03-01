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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الريش الضاني بالفرن بطريقة سهلة وبسيطه وطعم جنان أول مرة تدوقية - ثقفني
طريقة عمل الريش الضاني، الريش الضاني هي من أكثر أنواع اللحوم التي يحب تناولها الكثير من الناس، ويتم تناول الريش وطلبها بشكل كبير في عيد الأضحى المبارك، ويتم تحضيرها بأكثر من شكل وطريقة، وفي كل الاشكال يكون طعمه مميز ورائع، ويمكن الآن لكل ربة المنزل القيام بتحضير وجبة رائعة من الريش الضاني تصبح أكلة لذيذة يستمتعون بها عائلتك ومن خلال متابعة المقال سوف نتعرف عليها بشكل تفصيلي.
طريقة عمل الريش الضاني بالفرن
من أسهل الطرق التي يمكن أن تقومي من خلالها بإعداد الريش الضاني اللذيذة، وخطوات تحضيرها كالتالي:
المكونات
- واحد كيلو من الريش الضاني.
- بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- حبتين من البطاطس المقطعة مكعبات.
- خمس فصوص من الثوم المفرومة.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- رشه ملح.
- رشه فلفل اسود.
- اربع ملاعق كبار من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة من الثوم المفروم.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- اربع ملاعق كبار من عصير الليمون المركز.
- رشه من الروزماري.
- ملعقة صغيرة من دبس الرمان.
طريقة التحضير
- اغسلي الري الضاني جيدًا بالماء، مع إضافة الملح، وقومي بفركها جيدًا ثم قومي بوضعها في مصفاه.
- قومي بترك اللحمة حتى تجف تمامًا.
- أحضري بعد ذلك الخلاط الكهربائي.
- أضيفي بداخله مكونات التتبيلة بالكامل،من ثوم وبصل وصلصة، والروزماري، والخل والليمون.
- اخلطي كل المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس، وتصبح خليط ناعم.
- قومي بوضع الري الضاني في هذه التتبيلة، واخلطيها بها جيدًا.
أحضري بعد ذلك مقلاة مناسبة الحجم، ثم قومي بتشويح الريش ضاني بداخلها، وذلك حتى يتغير لونها فقط، وتمتص الدم الموجودة بها بالكامل.
- احضري حلة مناسبة الحجم.
أضيفي بها البطاطس، وقومي بإضافة الثوم والبصل المقطع شرائح، وعصير الليمون، وأضيفي الخل الأبيض، والملح والفلفل الأسود.
- قلبي كل المكونات مع بعضها البعض حتى يتم خلط البطاطس وتتبيلها، قومي بإضافة كوب من المياه على البطاطس، واتركيها حتى تنضج بعض الشيء مع الخليط وباقى المكونات.
- بعد الانتهاء احضري صينية مناسبة الحجم.
- أضيفي بها البطاطس بجميع مكوناتها، ثم أضيفي إليها الريش الضاني على الوجه.
- ادخلي الصينية إلى الفرن،على درجة حرارة 200، وذلك حتى تنضج اللحم، ثم وارفعيها تحت الشواية حتى يتغير لون وجهها ويصبح لونها محمر.
- هكذا يمكن أن تقدم ويتم تناولها بألف هنا.
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