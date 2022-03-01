ألذ سحلب بالمكسرات بأحلي طريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من المقاهي والكافيهات الكبري

يعد السحلب بالمكسرات من ألذ وأحلي وأفضل المشروبات الساخنة والمستحب تناولها في فصل الشتاء، حيث أنه أحد المشروبات المغذية والدافئة التي تمنحنا الدفء في برد الشتاء كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية، والذي ينتشر في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر وذلك في جميع الكافيهات والمقاهي الكبري، والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وكما أن للسحلب العديد من الطرق والأشكال المختلفة والمتنوعة لعمله، والذي له طرق مختلفة ومنها السحلب بالمكسرات، أو السحلب بالفواكه، أو السحلب بالشيكولاتة، أو السحلب بالفول السوداني وجوز الهند، ولذا فقد يبحث العديد من الأفراد عن أفضل الطرق السهلة والبسيطة لعمل السحلب على أصوله، وهو سهل وبسيط ويمكن تجهيزه بكل سهولة من خلال العديد من الطرق المختلفة.

طريقة عمل السحلب بالمكسرات ومكوناته

المكونات

مكسرات مسحوق ناعم، فستق فول سوداني وجوز هند وقرفة.

ملعقتين كبيرتين من السحلب، أو النشا.

ملعقة كبيرة من السكر أو علي حسب الرغبة

ملعقة ماء ورد.

كوبين من الحليب.

طريقة التحضير