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عمر شويل - جدة بمكونات بسيطة وسهلة اعملي البسكويت الاوريو في البيت مثل الجاهز بطعم شهي ولذيذ - ثقفني
طريقة عمل بسكوت الاوريو، هناك الكثير من الأمهات دائمًا ماتبحث عن طريقة عمل بسكوت الاوريو المميز اللذيذ، والذي يحبه كل الأطفال، فهو عبارة عن بسكوت بالكاكاو له طعم مختلف عن باقي الأنواع الاخرى، كما أنه من أهم أنواع الحلويات التي تمنح الجسم طاقة ونشاط بشكل كبير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت الاوريو في المنزل في خطوات بسيطة، وغير مكلفة.
طريقة عمل بسكوت الاوريو في المنزل مثل الجاهز
اصنعي لأولادك بسكوت اوريو مثل الجاهز وسوف ينال أعجابهم، ويصبح أمن على صحتهم، وموفرللكثير من المال، وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- اربع ملاعق من الكاكاو الخام، غير المحلى.
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- رشه ملح بسيطة.
- ملعقتين من الزبدة كبار الحجم، ولكن بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون طرية.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- ملعقة واحدة من القهوة صغيرة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الفانليا.
- نصف باكو بيكنج باودر.
طريقة التحضير
- احضري إناء مناسب ويفضل أن يكون غويط حتى لا تخرج منه المكونات أثناء العجن.
- أضيفي في هذا الإناء الدقيق، ثم أضيفي به الملح، والبيكنج باودر، والكاكاو، والقهوه.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس بالشكل المطلوب.
- في وعاء آخر أضيفي الزبدة.
- احضري المضرب الكهربائي، وقومي يخفق الزبدة جيدًا حتى تضاعف حجمها وتزداد.
- قومي بإضافة السكر إليها وأعيد الخلط على أعلى درجة وسوف يصبح الخليط ذو قوام كريمي ناعم.
- أضيفي إليه البيضة بعد ذلك، وأعيدي الخلط مرة أخرى جيدًا ليتم التجانس مع إضافة الفانليا أيضًا.
- هكذا يمكنك خلط كلًا من خليط الدقيق مع خليط الزبدة، ويتم الخلط مرة أخرى حتى تتكون عجينة، يتم عجنها بشكل يدوي جيدًا.
- اتركي هذه العجينة لمدة عشرة دقائق لترتاح.
- ثم قومي بتشكيل العجينة على أي سطح صلب وذلك من خلال فردها بالسمك المطلوب وعمل أشكل دوائر.
- ادخلي البسكوت في الفرن بعد رصه في صينية مناسب.
- ادخليه على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركي البسكوت حتى ينضج تمامًا لمدة عشرة دقائق.
- اخرجي البسكوت واتركية في الخارج حتى يبرد ليصبح ناشف ومقرمش.
- يمكنك حشو البسكوت بالكريمة أو تناوله سادة.
- ويتم تقديمه بألف هنا وشفا.
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