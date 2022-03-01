بمكونات بسيطة وسهلة اعملي البسكويت الاوريو في البيت مثل الجاهز بطعم شهي ولذيذ

طريقة عمل بسكوت الاوريو، هناك الكثير من الأمهات دائمًا ماتبحث عن طريقة عمل بسكوت الاوريو المميز اللذيذ، والذي يحبه كل الأطفال، فهو عبارة عن بسكوت بالكاكاو له طعم مختلف عن باقي الأنواع الاخرى، كما أنه من أهم أنواع الحلويات التي تمنح الجسم طاقة ونشاط بشكل كبير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت الاوريو في المنزل في خطوات بسيطة، وغير مكلفة.

طريقة عمل بسكوت الاوريو في المنزل مثل الجاهز

اصنعي لأولادك بسكوت اوريو مثل الجاهز وسوف ينال أعجابهم، ويصبح أمن على صحتهم، وموفرللكثير من المال، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

اربع ملاعق من الكاكاو الخام، غير المحلى.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشه ملح بسيطة.

ملعقتين من الزبدة كبار الحجم، ولكن بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون طرية.

كوب واحد من السكر الناعم.

ملعقة واحدة من القهوة صغيرة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانليا.

نصف باكو بيكنج باودر.

طريقة التحضير