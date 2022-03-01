نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تخدع ابدا عند شراء العسل تعرف على كل اساليب غش العسل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن هنا نقدم اليكم احبابنا القراء احد المقالات الهامه التي سوف يتم من خلالها اطلاعك على اكثر المواضيع الهامه التي تختص بالشؤن الهامه للمطبخ.

ولهذا سوف نعرض عليكم كل طرق الغش في مجال صناعه عسل النحل الطبيعي لكي تتعلمي كيفيه اختيار النوع الافضل لك من وسط الانواع الكثيرة التي توجد في الاسواق خاصة ان في سوق العسل يكثر الكثير من اساليب الغش فهيا بنا نعرف اهم هذه الطرق

انواع العسل الموجودة في الاسواق

عسل حبه البركة. عسل زهره البرسيم. عسل زهره البرتقال. عسل السدر الجبلي. عسل البطاطس وهو من احد انواع العسل الصناعية وليس طبيعي.

وهناك الكثير من الأنواع الأخرى.

احد طرق معرفه العسل المغشوش من العسل الاصلي:

هناك الكثير من المستهلكين للعسل يلاحظوا تجمد العسل وتحوله الى شكل السمن المجمد في درجات الحرارة المنخفضة وتسمى هذه الطريقة بتجمد العسل او تبلور العسل او ترميل العسل هذه تعتبر ظاهره طبيعية جدا ولأيمكن الحكم عليها بان العسل من احد الانواع المغشوشة فالعسل مثل السمن تمام في الصيف يتحول من حالته الجامدة الى حالته السائلة ويتحول في الشتاء الى حاله صلبه او متبلوره وتحدث هذه البلورة عند درجه حراره اقل من 18 درجه مئوية فهنا في هذه الاله اذا تم شراء العسل في درجه حراره اقل من 18 درجه مئوية وكانت حاله العسل متبلوره فهذا النوع من العسل جيد ونسبه الغش فيه تكاد تكون معدومة

معلومة هامه جدا:

يجب العلم ان اذا ذادت درجه الحرارة التي يتعرض لها العسل عن 50 درجه مئوية، يتم تكسير وفقد فوائد العسل وتكسير انزيمات العسل التي يحتاجها الجسم.

اسلوب من اساليب غش العسل:

يتم في هذه الطريقة عمل تحويل دائم للعسل لكى يظل على حالته السائلة طوال الوقت حيث يقوم بغلي العسل لدرات عالية جدا ثم يتم فلتره حبوب اللقاح منه.

وبهذه الطريقة يفقد العسل كل خواصه وطعمه ولكن يظل امامك محتفظ بشكله الجميل ويظل سائل لفتره طويله بسبب نزع حبوب اللقاح التي تساعد على تجميد العسل في درجات الحرارة المنخفضة عن ١٩ درجه مئوية.