تعرفي على كيفية عمل كروكيت البطاطس بالجبنة وبحشوات أخرى فى المنزل إستعداداً لرمضان

تعد كروكيت البطاطس من المقبلات الإيطالية الأصل، والتى تقدم بجانب الأكلات أو مع أى نوع من أنواع الصوصات المختلفة، وتعد من الأكلات التى يمكن اعدادها مسبقاً وتخزينها فى الفريزر كنوع من التجهيز لشهر رمضان المبارك وتكون جاهزة على القلي فقط، وهي تقدم بحشوات مختلفة منها اللى بالجبنة والتى تحشي باللحمة المفرومة او الدجاج، وغيرها من الطرق التى تقدم بها وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كروكيت البطاطس بالجبنة بالتفصيل.

مكونات كروكيت البطاطس بالجبنة

تحتوى كروكيت البطاطس بالجبنة على مكونات شهية ومغذية سوف نتعرف عليها فيمايلي:

كيلو من البطاطس.

ملعقة كبيرة من البهارات الإيطالي.

٢ صفار بيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من الجبنة المودزريلا او الشيدر مقطعة مكعبات.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

للتغطية

كوب من الدقيق.

حبة من البيض.

كوب من البقسماط.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كروكيت البطاطس بالجبنة سهلة جداً ويمكنك تجهيزها مسبقاً ووضعها فى الفريزر وهى كالتالي:

نحضر حلة مناسبة لتسلق بها بطاطس ونضع بها بطاطس بعد غسلها جيدا وعليها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بتقشيرها ونضعها فى وعاء كبير ونهرسها جيداً بواسطة هراسة البطاط. ثم نضيف عليها قطع الزبدة وصفار البيض والملح والفلفل والبهارات ونعجن المكونات مع بعضها كويس جداً حتى تصبح ناعمة. بعد ذلك نشكلها كرات ونأخذ مكعب من الجبنة ونحشيه داخل الكرة ونقفلها كويس ونرصها فى طبق وندخلها الفريزر لمدة ٣٠ دقيقة. نحضر ثلاث أطباق مناسبة واحد نخفق به البيضة وعليها اللبن والثاني يكون واسع شوية لنضع بن الدقيق وآخر مثله لنضع به البقسماط. ثم نأخذ الكور واحد واحد ونضعه الأول فى الدقيق ثم فى البيض وبعد ذلك فى البقسماط ونغلفه جيداً. بعد ذلك ندخلها الفريزر مرة أخرى لمدة ساعة. نحضر طاسة عميقة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت للقلي ونضعها على النار حتى يسخن الزيت ثم نضع الكرات ونقلب بالراحة لقليها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.

طريقة عمل كروكيت البطاطس فى الفرن

فى هذه الطريقة سوف نتعرف على كيفية عمل الكروكيت فى الفرن وبدون قلي بمكونات وبطريقة بسيطة وهى كمايلي:

نحضر نصف كيلو من البطاطس المسلوقة والمهروسة ونضيف عليها نصف كوب من الجبنة البارميزان وملح وفلفل وبيضة وشوية زيت. نعجنهم مع بعض كويس حتى تتتداخل المكونات مع بعض ثم نأخذ منها ونشكل كور. نغمس الكور فى البيض ثم فى البقسماط المضاف إليه الملح والفلفل. ثم نرصها فى صينية مفروشة بورق الزبدة وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠حتى تنضج. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة بعد تزيينها بالبقدونس والفلفل.

فوائد البطاطس المسلوقة

تحتوى البطاطس المسلوقة على الكثير من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: