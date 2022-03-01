نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو بلح اعملي احلي مربي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بدون تكلفة وطعم جنان مثل الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل مربي البلح، المربى من أهم الحلوى اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، ويتم تناولها في الساندوتشات اللذيذة أو في الدخول في العديد من الحلويات الاخرى، وهناك أنواع متعددة من المربى، ومن أكثر الأنواع المغذية اللذيذ هي مربى البلح فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا، لذلك قد جئنا أليكم بخطوات عمل مربي البلح بكل سهولة في المنزل، وهو ما سوف نتعرف عليه الآن في هذا المقال.
طريق عمل مربى البلح اللذيذة في المنزل
مربي البلح من أهم الأنواع المفيدة، وذلك لاحتوائها على الألياف الطبيعية الهامة جدًا لتنشيط عمل الجهاز الهضمي، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم، وتساعد في مد الجسم بالطاقة اللازمة الشعور بالنشاط والحيوية، أما عن طريقة تحضيرها فهي من خلال الخطوات الآتية:
المكونات
- ١ كيلو من البلح الأسود.
- اربع أكواب من السكر البودرة.
- ملعقتين من عصير الليمون المركز.
- ملعقة من القرنفل المطحون.
طريقة التحضير
- في البداية لابد من القيام بغسل البلح جيدًا من إي أتربة.
- قومي بإحضار مصفاه مناسبة للكمية.
- اتركيه حتى يتخلص من المياه ويجف تمامًا.
- قومي بتقشيرالبلح، وإزالة منه النواة تمامًا.
- لابد من الاهتمام بفرد البلح أثناء التقشير لعدم إدخال إي بلحه قد يصيبها تلف.
- بعد الانتهاء من ذلك قومي بإحضار وعاء غويط مناسب الحجم.
- قطعي البلح إلى قطع صغيرة وضعيه بداخل الوعاء.
- استمري هكذا حتى يتم الانتهاء من تقطيع الكمية كلها.
- أضيفي إلى البلح الآن السكر.
- قلبي البلح مع السكر، واتركيه داخل الثلاجة لمدة يوم كامل.
- احضري حلة مناسبة الحجم.
- أضيفي بها خليك البلح والسكر على النار ولابد أن تكون هادئة.
- اتركيه على النار مع مراعاة التقليب كل عشرة دقائق.
- قومي بوضع عير الليمون بعد مرور نصف ساعة من وقت وضعها على النار.
- أضيفي أيضًا ملعقة من القرنفل الناعم إليها ليعطي لها طعم مميز.
- اتركيها لعدة ساعات على نار هادئه حتى تصبح ذات قوام ثقيل، ويتم التخلص من اي سوائل بها.
- اتركي المربى حتى تبرد بعد رفعها من النار.
- ثم قومي بتعبيتها في برطمانات مناسبة للكمية.
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