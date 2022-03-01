بدون مواد كيميائية.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو للحصول على لون بني غزالي زي الكوافيرات

تحب المرأة دائما تغيير لون شعرها حتى يعطيها شكلًا مميزًا ومختلفًا وذلك من خلال استخدام الصبغات والألوان الجذابة التي تكون منتشرة في صالونات التجميل، ورغم أن هناك العديد من الصبغات الكيميائية التي تعطي شكلًا مميزًا للمرأة، إلا أن هناك تأثير سلبي كبير على المرأة ‏مع مرور الوقت، بسبب وجود بعض المواد الكيميائية في هذه الصبغة ولذلك لا بد من استبدال هذه الصبغة ببعض الصبغات الطبيعية التي يتم استخدام مكونات طبيعية فيها، خلال هذا المقال سنتحدث عن صبغة النسكافيه والكاكاو التي يتم استخدامها لتعطي الشعر لونًا مميزًا كما أنها من الصبغات المغذية للشعر لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الشعر.

‏مكونات صبغة الشعر بالنسكافيه والكاكاو

يعد النسكافيه من المكونات المهمة في صبغات الشعر لأنه يعطي الشعر اللون البني المناسب و مسحوق الكاكاو أيضًا يؤدي إلى نفس النتيجة، ولكنه أيضًا يعمل على تغذية الشعر بشكل كبير ومن خلال النقاط التالية سنتحدث عن جميع مكونات ومقادير صبغة النسكافيه والكاكاو وهذه المكونات هي:

أربع ملاعق كبيرة من النسكافيه.

علبة كبيرة من الأكسجين ‫1\4‬.‬

كوب من زيت السمسم الخام.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من مسحوق الكركم.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام المطحون الناعم.

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طريقة تحضير واستخدام صبغة النسكافيه والكاكاو

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نحضر النسكافيه والكاكاو والكركم معًا ونضع هذه المكونات داخل وعاء من الزجاج.