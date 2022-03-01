نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الهريسة السورية باللوز اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهريسة السورية باللوز ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات التي يمكن عملها بالفستق أو اللوز أو المكسرات وغيرها من المكسرات، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق مختلفة وسهلة لعملها وتكون غير مكلفة، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة عملها صعبة بل بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، ودائماً يستسهل بعض الأشخاص ويقوموا بشرائها من محلات الحلوى بدل من عملها في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الهريسة السورية باللوز اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الهريسة السورية باللوز

تتكون الهريسة السورية باللوز اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

نصف كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

كوب من الماء الدافئ.

3 أكواب من السميد.

ربع كوب من جوز الهند.

ملعقة إلا ربع صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من اللوز الشرائح.

كوب إلا ربع من اللبن.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الزبدة.

مقادير الشربات

هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-

مقدار كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

القليل من قطع اللوز.

2 ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الهريسة السورية باللوز اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به اللوز الشرائح ونصف كوب من السكر ونقلب المكونات جيداً حتي الحصول على خليط ناعم. ثم نضيف بعد ذلك السميد والبيكنج بودر والبيكربونات والملح وجوز الهند واللبن والزبدة ونقلب المكونات جيداً. نقوم بعد ذلك بتحضير قالب وندهنه بالقليل من الزيت ثم نسكب بها الخليط جيداً مع تسوية سطح الخليط جيداً. ثم تقطع الهريسة على شكل مربعات ونضع في كل مربع نصف لوزة في المنتصف ونتركها جانباً لمدة نصف ساعة. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. لتحضير الشربات تحضير إناء ونضع به السكر والماء ونقلب حتي يذوب السكر ثم نضيف عصير الليمون ونتركها لمدة عشر دقائق. ثم نضيف ماء الزهر ونرفعها من على النار ونخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات ونتركها تبرد. نقوم بعد ذلك بوضع قطع الهريسة في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-

يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية وبعض الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والحديد.

يعتبر مصدر غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

يعمل على تقوية الجسم وبناء العضلات لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والبوتاسيوم.

يساعد في الحماية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام والمفاصل يقلل من الكسور.

نصائح لتجنب مخاطر الحلويات

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب مخاطر الحلويات وهي كالتالي:-

يجب استخدام الحشوة قليلة السعرات الحرارية مثل الفاكهة مهروس التفاح أو الموز وغيرها من الفاكهة وهي تكون تعويض الشربات في بعض الحلويات.

عليكي استخدام حليب منزوع الدسم لأنها بذلك يوفر كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.

يجب استخدام القمح الكامل بدل من المكرر لأنه بيتضاعف الألياف الغذائية لذلك تزيد قيمتها الغذائية.

عليكي تجنب إضافة المكسرات الغنية بالسعرات منها جوز الهند.

سر نجاح الهريسة مثل المحلات

يجب استخدام الدقيق المناسبة خالي من أي إضافات، ويجب استخدام السمنة البلدي بدل من الزبدة لان الزبدة تجعلها ناشفة وغير متماسكة، ويجب استخدام الزبادي كامل الدسم، ويجب عدم التقليب كثيراً عند وضع الزبادي حتي لا ينتج مادة تجعلها جافة، وتسقى الهريسة الساخنة بشربات ساخن، ويجب ان تكون الشربات خفيف.