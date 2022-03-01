بكيلو حليب فقط أعملي 2 كيلو سمنة بلدي فلاحي بطعم أحلي من الجاهز مش هتشريه من برة تاني

طريقة عمل السمنه البلدي من الحليب من الممكن أن تتم من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، والتي من أهمها أن يتم تحضير لكل المقادير والتي لا بد وأن تكون متوفرة للحصول على السمن البلدي وفي أسرع وقت ممكن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم الطرق والخطوات واجبة الاتباع للحصول على مكون السمن البلدي ويكون متوفر بصفة دائمة في المنزل ومن دون أن يتطلب الأمر من ربة المنزل الوقت الطويل، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات التالية.

طريقة عمل السمنه البلدي من الحليب

تحضير وعمل السمنه البلدي من الحليب في البيت من الممكن أن يتم وفي أقل وقت ممكن وبأقل الإمكانات، ومن خلال الاستعانة بتلك الخطوات والمكونات الآتية تحصل ربة المنزل على كمية جيدة من مكون السمن البلدي وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن وللحصول على تلك الكمية لا بد من توفر المكونات القادمة.

مكونات لعمل السمنه البلدي من الحليب

أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل السمن البلدي في البيت هي تلك المقادير الهامة والتي لا بد وأن تتواجد لعمل السمن البلدي:

لتر من الحليب.

وعاء ملائم.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الخل.

القليل من الملح.

طريقة التحضير لوصفة السمن من الحليب

إليك أفضل طريقة من الممكن من خلالها إعداد السمن البلدي ومن أهم تلك المكونات ما يلي في النقاط القادمة: