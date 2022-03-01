نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير ليمون معصفر أسرار نجاح الليمون المخلل المعصفر في المنزل وسر الخلطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليمون المعصفر في المنزل يعتبر المخلل من أشهر أطباق المكملات في جميع المنازل فهي تعد من أساسيات أي سفره، لأنه يساعد على فتح الشهية مع العديد من الوجبات المختلفة، ويوجد من المخلل انواع كثيرة ومتنوعة مثل الخيار والجزر والفلفل و الفلفل و الليمون والزيتون وغيرها من الأنواع الأخرى و من أشهرها الليمون المخلل المعصفر، حيث أن له مذاق خاص يختلف يفضلة الكثير من الأشخاص من انواع المخللات الأخرى، لذلك ترغب عدد كبير من السيدات في معرفة طريقة عمل الليمون المعصفر ، بالتفاصيل و بطريقة سهلة و مبسطة، وسوف نعرض لكم طريقة تحضير الليمون فى البيت للحصول على طعم شهي وأقل تفاصيل من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

طريقة ليمون مخلل

المكونات

● 2 كيلو من الليمون المعصفر

● نص كيلو من الفلفل الحار

● حبة البركة

● ربع كيلو من الجزر المبشور

● كوب ونصف من عصير الليمون

● 8 معالق متوسطة من الملح

مكونات المحلول

● ماء مغلي

● حبه البركه

● عصفر

● قشر الليمون

● عصير ليمون

● كوب من الخل

● ربع كوب من الزيت

● ملح

طريقة تحضير مخلل ليمون

● احضرى وعاء و ضعي بها كمية من العصفر و حبة البركة مع مقدار الجزر المبشور أضيفي إليها الملح.

● تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

● ثم احضري 2 كيلو الليمون وقومي بيفتح الليمون 4 أجزاء

● جهزي برطمان من الزجاج وضعي في اسفله جزر مبشور

● ثم بعد ذلك احشي الليمون المقطع بالخليط الذي تم إعداده وضعيه في البرطمان

● ضيف إليه الفلفل الحار فوق الليمون ثم ضعي طبقة من الجزر المبشور

● اضيفي مقدار المياه المغلي مع مكونات المحلول ثم ضعي الزيت على قشر الليمون و اغلقي البرطمان بشكل محكم

طريقة مخلل الليمون المعصفر

هناك بعض النقاط التي يجب أن تتبعها لكي تتم عملية تخليل الليمون بشكل صحيح وتكون مثل الليمون الذي يقدم في المعارض شهي ولذيذ ومن هذه النقاط ما يليل : يجب ان لا تفتحي برطمان الليمون إلا بعد تمام التسوية. ثم استخدمي ملعقة في أخذ الليمون من البرطمان ثم احرصي أن يكون البرطمان في مكان درجة حرارة عادية