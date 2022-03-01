حضريها بكل سهولة “بسبوسة اللوتس” في المنزل مثل أشهر محلات الحلويات

بسبوسة اللوتس من الحلويات الحديثة التي ظهرت قريبا حيث تعد من الحلويات الغالية، وأعجب بها الكثير ويبحثن عن سر روعة طعمها وكيفية عملها، حيث يتم إضافة اللوتس الشهير إليها مما جعلها تباع غالية، تقدم بسبوسة اللوتس في الكافيهات الكبيرة والشهيرة مع المشروبات وقطعة واحدة من بسبوسة اللوتس تحتوي على كمية كبيرة من السعرات اللازمة لليوم، أصبحت بسبوسة اللوتس تريند في وقت قصير جدا، يحبها الصغير والكبير ويقبل على تناولها بكميات كثيرة لذلك تجد معدلات البحث مرتفعة جدا حول مكونات بسبوسة اللوتس.

مقادير بسبوسة اللوتس

كيلو إلا ربع من دقيق السميد.

نصف كوب من زبدة اللوتس.

ثلاث علب من الزبادي.

كوب سمنة.

ملعقة بيكنج بودر.

عشر قطع من بسكوت اللوتس للتزيين.

فستق مطحون.

طريقة إعداد بسبوسة اللوتس في المنزل

نقوم بإضافة السمنة على السميد ونتركها عشر دقائق حتى يتشرب السميد السمنة.

بعدها نقوم بفرك السميد بالسمنة جيد للتأكد من وصول السمنة إلى كل حبات السميد.

نضع البيكنج بودر على السميد ونضيف زبدة اللوتس مع الزبادي وتقلب كل الكمية جيدا.

نقوم بتجهيز صينيتين نفس المقاس.

ندهن قعر الصواني طحينة خام ثم نقسم خليط البسبوسة بالتساوي على الصواني.

نسخن الفرن قبل البدء بالخطوات على نار هادئة على درجة حرارة من 180 إلى 190 درجة.

نضعهم في الفرن لمدة نصف ساعة ثم نشغل الشواية حتى نحصل على لون وجه جميل.

نقوم بتجهيز الشربات للبسبوسة ويكون خفيفة.

تسقى البسبوسة الشربات ونضع طبقة ثم نقوم بفرد ثلاث ملاعق من زبدة اللوتس على أول طبقة ونضع الطبقة الثانية.

نفرم بسكويت اللوتس في الكبة الكهربائية ثم نقوم بوضعه على الطبقة الثانية من البسبوسة.

تقدم بسبوسة اللوتس مع فنجان من القهوة أو مع مج النسكافيه.

مكونات شربات بسبوسة اللوتس

نصف كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة عسل جلوكوز.

فانيليا.

شربات بسبوسة اللوتس