عجينة البريوش السحرية لتحضير ألذ أنواع المعجنات حلو وحادق مثل القطن

البريوش من الحلويات التي يسهل تشكيلها إلى حلو وحادق في أن واحد من خلال كمية من الدقيق وبغض المكونات البسيطة والمتوفرة بكل منزل يمكن إعداد كمية وفيرة للإفطار أو الاحتفالات، كذاك يمكن تقديمها كهدية للأصدقاء والأهل، ويحتوي قطعة واحدة من البريوش على قيمة غذائية لا يمكن الحصول عليها في وجبة كاملة، لذلك تعتبر المغني عن تحضير سندوتشات المدارس ووجبة الإفطار كذاك، كما أن طعمها جميل ولذيذ ويفضله الأطفال بدون استثناء لذلك يقبل الأطفال على تناوله دون غلبة وأتعاب للأم، لذلك نقدم لكم ابسط الطرق لتحضير البريوش بأنواع مختلفة عبر موقعنا في هذا المقال.

مكونات تحضير البريوش

المكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة بأي منزل، المكونات التالية تكفي لصناعة مقدار واحد يكفي لعشرة أشخاص، ويمكن إضافة المعيار مرتين للحصول على كمية أوفر

½ كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.

ملعقة كبيرة ممتلئة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من السكر ” لإعداده حلو، لإعداده حادق ربع كوب سكر فقط”.

ربع لتر لبن سائل.

ثلاث حبات بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع زبدة أو زيت نباتي.

ماء دافئ.

طريقة تحضير البريوش