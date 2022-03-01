وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بمكونات موجودة في منزلك بخطوات سهلة وبسيطة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنكم بكل سهولة تحضيرها في المنزل التي تساعد بكل سهولة في تفتيح البشرة أكثر من ٥ درجات، كما هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة وإزالة جميع البقع السوداء أيضا كما يجب الإشارة أن كل سيدة تهتم بجمالها وتهتم بنضارة البشرة أيضا جوال الوقت وهذا ما يدفع العديد من النساء من أجل البحث بشكل مستمر من أجل البحث المستمر عن العديد من الماسكات تفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء كما يجب أن نشير أن هناك العديد من التصرفات الشمسية والعديد من عوامل الطقس الغير مستقر التي تؤدي إلى جفاف البشرة وبالطبع يؤدي ذلك إلى حدوث العديد من التصرفات ذات لون داكن منا تقلل أيضا من نضارة الوجه وتجعل لونه شاحب لذلك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل العديد من الوصفات الطبيعية بكل سهولة.

وصفات لتفتيح البشرة

إذا أردت عمل وصفات لتفتيح البشرة والتخلص من حب الشباب انتبه للوصفات المذكورة هنا واستخدميها مرتين بشرط أن تكون فعالة للغاية ولها تأثير مثير للإعجاب من أول استخدام وعليك الاستمرار على هذه الوصفات من أجل الحفاظ على بشرتك منتعشة عدة مرات في الأسبوع ويحافظ عليها نظيفة وملونة.

وصفة الصبار ودقيق الأرز

قبل أن تبدأ بمكونات الوصفة وكيفية صنعها فإن هذه الوصفة فعالة جدًا في توحيد لون البشرة وتبييضها ونضارتها ومع الاستمرار في استخدامها ستلاحظ اختلافات مذهلة في البشرة.

اخلطي كمية صغيرة من الأرز في الخلاط حتى يصبح قوامه شبيهًا بالدقيق.

بعد ذلك، أضيفي ملعقة كبيرة من دقيق الأرز وملعقة صغيرة من جل الصبار واخلطيهم جيدًا.

ثم ضعيها على بشرتك وافركيها جيدًا في حركات دائرية ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة

أخيرًا اغسلي وجهك بالماء الفاتر وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الحليب مع العسل