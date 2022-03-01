نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم أيام زمان.. أسهل طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية على أصولها في المقال التالي
طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية الهشة من ألذ المخبوزات التي يتم تحضيرها بالسمن البلدي الذي يعطى لها طعم ورائحة لا مثيل لها، ويشتهر تقديم القرص الطرية فى الأعياد والمناسبات وأيضا تناولها فى وجبة الإفطار مع المشروب المفضل، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل القرص الطرية فى المنزل المحشوة بالعجوة الشهية بنفس جودة القرص الجاهزة، لذلك سنتعرف على طريقة تحضير القرص الطرية بالخطوات التفصيلية وكل أسرارها لنضمن لكى عمل وصفة ناجحة %100.
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي
كيلو دقيق منخول.
ربع كوب زيت.
كوب ونصف زبادي.
ملعقة كبيرة خميرة.
3 ملاعق كبيرة حليب بودر.
كوب إلا ربع زبدة.
2 ملعقة كبيرة سكر.
2 ملعقة كبيرة قشطة.
نصف كوب ماء دافئ.
رشة ملح.
ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
الحشوة
نصف كيلو عجوة.
2 ملعقة كبيرة زيت.
2 ملعقة كبيرة سمسم.
طريقة التحضير
- قومى بإذابة الخميرة والسكر فى نصف كوب من الماء الدافئ ثم اتركيها فى مكان دافئ حتى تتخمر وترتفع.
- اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودر والملح فى وعاء وقلبيهم معا حتى تتجانس المكونات مع بعضها واتركيه جانبا.
- ضعي مقلاة على النار وأضيفي الزبدة والزيت ثم القشطة وقلبي المكونات معا حتى تتداخل مع بعضها ثم أرفيعها من على النار.
- أضيفي خليط الزبدة على خليط الدقيق واعجني المكونات معا باليد حتى تتجانس مع بعضها.
- ثم أضيفي كوب الخميرة والزبادي واستمري بالعجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.
- غطى وعاء العجينة بطبقة من الاسترتش واتركيه فى مكان دافئ حتى تتخمر وتتضاعف العجين.
- شكلي العجين على هيئة كرات متساوية الحجم واتركيها ربع ساعة حتى تختمر مرة ثانية.
- احضري وعاء اخلطي به العجوة مع الزيت والسمسم وقلبيهم معا حتى تحصلي حتى معجون عجوة ناعم.
- شكلي العجوة على شكل كرات صغيرة الحجم.
- خذي كرات العجين وافرديها قليلا ثم ضعي كرات العجوة بداخلها ثم اغلقي العجين عليها.
- رصي القرص فى صينية فرن مدهونة بالزبدة واضغطي على القرص قليلا حتى تفرد.
- ادخلي الصينية إلى الفرن على حرارة 220 درجة على أن يكون مسخنا مسبقا قبل التحضير.
- بعد إخراج الصينية انزعي القرص فورا وضعيها على فوطة وغطيها جيدا حتى تحتفظ بقوامها الطري والهش.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ