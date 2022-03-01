بطعم أيام زمان.. أسهل طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية على أصولها

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية الهشة من ألذ المخبوزات التي يتم تحضيرها بالسمن البلدي الذي يعطى لها طعم ورائحة لا مثيل لها، ويشتهر تقديم القرص الطرية فى الأعياد والمناسبات وأيضا تناولها فى وجبة الإفطار مع المشروب المفضل، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل القرص الطرية فى المنزل المحشوة بالعجوة الشهية بنفس جودة القرص الجاهزة، لذلك سنتعرف على طريقة تحضير القرص الطرية بالخطوات التفصيلية وكل أسرارها لنضمن لكى عمل وصفة ناجحة %100.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

كيلو دقيق منخول.

ربع كوب زيت.

كوب ونصف زبادي.

ملعقة كبيرة خميرة.

3 ملاعق كبيرة حليب بودر.

كوب إلا ربع زبدة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

نصف كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

الحشوة

نصف كيلو عجوة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

طريقة التحضير