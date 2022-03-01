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عمر شويل - جدة طريقة بسكويت أوريو الأصلي بالطاسة بدون فرن لن تشتريه مرة أخرى - ثقفني
طريقة بسكويت أوريو الأصلي بالطاسة بدون فرن لن تشتريه مرة أخرى، بسكويت الأوريو يعتبر من أشهى أنواع بسكويت الذي يكثر شراءه وطلبه من المحلات في الخارج بمبالغ مالية مرتفعة جئنا لكم اليوم بتحضير وصفة بسكويت الأوريو الأصلية من منزلك البسكويت المحشو بالكريمة ويدخل في صناعة الكثير من حلويات وعند صنع بسكويت سيكون لديكم ألذ بسكويت صاحب الشهرة الواسعة بالعالم، التي يعشقه الأطفال والكبار اليوم سنجهزه معا وسوف نتعرف على طريقة عمله بدون فرن بطريقة اقتصادية لبسكويت أوريو الطاسة اللذيذ.
بسكويت اوريو الأصلي بدون فرن بسكويت الطاسة
- نحتاج إلى كوب وربع الكوب من دقيق الأبيض.
- نصف كوب من الكاكاو البودرة الطبيعي الغير محلى المر.
- ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.
- رشة ملح صغيرة.
- نصف كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ.
- 3/4 الكوب من سكر الأبيض وليس الناعم.
- ربع كوب من السكر البني.
- بيضة واحدة بحرارة المطبخ.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مكونات حشو بسكويت الأوريو كريمة الأصلية
- ربع كوب زبدة طرية بحرارة الغرفة.
- ربع كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب و3/4 الكوب من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
تحضير بسكويت أوريو بحشو كريمة بالطعم الأصلي
- نخلط كل من الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر بعد نخلهم جيدا ويضاف لهم الملح وتترك مكونات الجافة في وعاء جانبا.
- في وعاء العجان يضاف الزبدة وتخفق لمدة 3 دقائق حتى تأخذ قوام كريمي والخفق مستمر حتى تكون هشة، خففي سرعة العجان وضيفي السكر الأبيض مع السكر البني.
- الخفق حتى تختلط مكونات معا ثم ضيفي البيضة مع الفانيليا واكشطي من أسفل لتجميع مكونات عند الخفق، لتمتزج مكونات مع بعضها لتكون قوام كريمي عالي وهش.
- ثم اسكبي مكونات الجافة على مكونات السائلة واستخدام السرعة البطيئة وتخفقي حتى تتكون عجينة قطعة واحدة، تغطى العجينة بكيس من نايلون وتدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- اخرجي العجينة من الثلاجة واحضري مقلاه مقاس 30 كبيرة وافرشيها بورق الزبدة واتركيها جانبا، ثم شكلي من عجينة البسكويت كرات صغيرة الحجم.
- ورصي تلك الكرات في المقلاة على ورق زبدة، واضغطي قليلا على الكرة برفق حتى تأخذ شكل دائري خفيف من دون أن تلتصق بورق الزبدة.
- ارفعي المقلاة على النار بدرجة حرارة هادئة مع تغطيها جيدا وقلبي بسكويت بعد مرور عدة دقائق عندما ينضج من أسفل وعندما يصبح بقوام شبة متماسك يكون قد نضج.
- ارفعي المقلاة من على النار وبرديها لمدة 5 دقائق ثم انقلي قطع بسكويت على سلك لتبرد بالكامل وتكون بذلك مقرمشة بعد تبريد قطع بسكويت الأوريو.
- ثم عمل بسكويت الأوريو باقي كمية على مراحل حتى تنتهي من كل كمية عجينة البسكويت بتوزيعها على ورق زبدة وتسويتها على الطاسة بنفس طريقة.
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