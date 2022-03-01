ناسف الكرش حتى لو مدلدلة… كريم الزنجبيل والنعناع معجزة لنزول البطن والجناب في ثلاث أيام

ناسف الكرش حتى لو مدلدلة… كريم الزنجبيل والنعناع معجزة لنزول البطن لشد ترهلات بطنك والتخلص من الكرش يمكنك الاعتماد على مزيج كريم الزنجبيل والفازلين الطبيعي، فمشكلة الوزن الزائد أحد أكبر المشاكل التي يواجهها فئة ليست بالقليلة ويستخف بها بعض الأشخاص ويعتبرونها بأنها مجرد وزن كالوزن النحيف وأي المشكلات البسيطة، ولكن ما لا يعرفونه أن هذه المشكلة التي يستخفون بها قد تتسبب لهم بالموت أو ببعض الأمراض الأخرى وهي ليست مشكلة بسيطة على الإطلاق ويجب الاهتمام بإيجاد حل فوري لها.

كيفية تحضير كريم الزنجبيل والفازلين

مكونات الطريقة:-

ملعقة واحدة من الفازلين الطبي.

كريم الزنجبيل المطحون.

زيت نعناع.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع المكونات كلها مع بعضها داخل بولة بلاستيكية عميقة وقومي بخلطهم جيدًا بملعقة معدنية أو خشبية.

ضعي الخليط على المنطقة التي بها ترهلات سواء البطن أو الأرداف وقومي بدهن الخليط عليها ودلكيها لعدة دقائق بحركات دائرية حتى تستفاد منها الدهون وتتفاعل معها.

اتبعي الخلطة مرتين في اليوم لمدة شهر كامل أو بحسب حاجتك للتخسيس وستجدين نتائج مرضية.

خلطة الفازلين والنعناع لإنقاص الوزن

قومي بمزج عدة ورقات من النعناع بعد فرمه وتنعيمه وإضافتهم إلى ملعقتين صغيرتين من كريم الفازلين الطبي وقلبي الخليط جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط على المنطقة التي تريدين تنحيفها في جسم ودلكيها بشكل دائري لمدة خمس دقائق كاملة.

لفي المنطقة التي قمتي بدهنها بقطعة من النايلون تغطيها كاملة واتركيها لمدة ساعة.

بعد ذلك اغسلي المنطقة المدهونة بالماء الفاتر وكرري الخلطة والطريقة مرة واحدة يوميًا وستجدي أن النتائج ظهرت بعد أسبوع واحد فقط.

مشروب الزنجبيل للتخسيس

يمكنك أيضا تناول مشروب الزنجبيل المضاف إليه الليمون بشكل يومي للحصول على وزن مناسب.

ويساعد هذا المشروب بشكل كبير جدا في التخلص من دهون البطن ودهون الجسم المتراكمة.

ويمكن تناوله ثلاث مرات يوميًا قبل الطعام، حيث أنه يعمل على زيادة التمثيل الغذائي.

وينظم مستوى السكر في دم الإنسان وهذا الأمر يساعد بطريقة مباشرة في التخلص من الوزن الزائد والدهون في الجسم.

استخدام زيت النعناع والبابونج لإنقاص الوزن