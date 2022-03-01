اصنعي القراقيش الاقتصادية بالزيت والسكر بقوام رائع وبأقل التكاليف

القراقيش الاقتصادية ، من ألذ المخبوزات قليلة التكاليف التي يمكن تقديمها للأسرة بشكل رائع وجميل جداً، تمتاز بطعم رائع وشهي، ومكوناتها تعرف بالمكونات الاقتصادية لأنها لا تحتاج إلي السمن أو الزبدة ولكن يمكن تحضيرها بكل سهولة باستخدام الزيت، وتعتبر القراقيش من المخبوزات التي تقدم في وجبة الفطور فهي رائعة ومشبعة ومغذية، محببة لدي الكثير من الأشخاص فهي لها مذاق مقرمش وهش من الداخل، بخطوات بسيطة وطريقة تحضير بسيطة جداً يمكننا صنعها داخل المنزل فهي من المخبوزات الشهية ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل القراقيش الاقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل القراقيش الاقتصادية

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل القراقيش وهي كما يلي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب سكر أبيض.

كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير القراقيش الاقتصادية بالزيت والسكر خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

تذاب الخميرة في إناء مع كوب ماء دافئ مع السكر وتقلب جيداً، ثم تغطي وتترك جانباً لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل. ثم بعد ذلك نحضر وعاء عميق ويتم فيه خلط المكونات الجافة الدقيق بعد نخله جيداً مع إضافة الملح والبيكنج بودر ثم نخلطهم مع بعضهما البعض بشكل جيد. يضاف كوب الزيت فوق المكونات الجافة ويفرك باليد أو بالعجانة جيداً حتي يمتص الدقيق الزيت تماماً. ثم يضاف مزيج الخميرة والسكر ونبدأ بلم العجينة بأطراف الأصابع بدون عجن مع إضافة نصف كوب الماء تدريجياً حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم توضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت وتغطي بكيس بلاستيك وتترك لمدة نصف ساعة حتي تختمر.

طريقة تشكيل العجينة

وبعد ما تختمر العجين نقوم بفردها بالنشابة علي سطح صلب مرشوش بالدقيق. ثم تفرد على شكل مستطيل ثم تقطع بالسكين إلي قطع صغيرة أو حسب الرغبة. بعد الانتهاء من تشكيل العجينة ترص في صاج مدهونة بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى. ثم تغطي الصينية بفوطة نظيفة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر مرة أخرى. توضع في الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية علي الرف الشبكي الأوسط لمدة تتراوح ما بين 10إلي 15دقيقة حتي تنضج وتكتسب اللون الذهبي. ثم بعد النضج تخرج القراقيش من الفرن وتترك جانباً حتي تبرد تماماً ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب أو القهوة بألف هنا وشفاء.

ملاحظات هامة