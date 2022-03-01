علاج الإنتفاخ كوب واحد قبل النوم سيطرد غازات البطن ويعالج القولون العصبي وستشعر بالراحة

انتفاخ البطن وطرد الغازات تعد هذه المشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، وذلك لإتباع عادات غذائية غير صحيحة تتسبب في مشاكل كثيرة للجهاز الهضمي مما تنتج عن ذلك تكون غازات البطن وانتفاخ القولون، ويصبح الأمر صعب في التغلب على هذه المشكلة بالعلاج، ويبحث بعض الأشخاص على وصفات طبيعية لعلاج القولون العصبي والغازات التي تتراكم في المعدة، اليوم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم الحل الأمثل للعلاج السريع.

علاج الإنتفاخ كوب واحد قبل النوم لطرد غازات البطن وعلاج القولون العصبي

نقدم لكم وصفة طبيعية من خلال الآتي لحل مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنها تعمل على تهدئة المعدة بشكل كبير وتساعد في التخلص من الغازات، والمكونات كما يلي:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من اليانسون.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة من الشمر.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

مقدار مناسب من الماء.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على مشروب رائع يقضي على غازات البطن، وهي كما يلي:

نضع كوب ماء على النار حتى يسخن ثم نضيف إليه اليانسون والزنجبيل والشمر والليمون، ونقلب المكونات جيدا حتى يتم الغليان.

ثم بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ويتم تحلية المشروب بالعسل الطبيعي، ونصب المشروب في كوب ومن ثم يكون جاهز للشرب.

يمكنك تناول هذا المشروب يوميا هذا يساعد في حل كثير من مشاكل الجهاز الهضمي، والتخلص من السموم ويجعل الجهاز الهضمي يعمل بنشاط وكفاءة عالية.

مشروب للقضاء على إنتفاخ البطن

أثبتت دراسات علمية أن مشروب الماء الدافئ والليمون قادر على التخلص من إنتفاخات البطن والآلام الناتجة عن ذلك، وهذا بتناول كوب يوميا وكل هذا مع إتباع عادات غذائية صحيحة بعدم تناول كميات كبيرة من الأكلات الحارقة أو ثوم بكمية كبيرة أو ما شابه ذلك.