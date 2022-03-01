نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج فعال لعلاج ضيق التنفس وطرد البلغم وتنظيف الصدر والرئة في 5 أيام مع المشروب السحري لعلاج البرد في المقال التالي
البلغم هو نوع من المخاط يتشكل في الجهاز التنفسي والشعب الهوائية ويصاب به عند تعرض الشخص لنزلات البرد والسعال كما أنه يسبب التهابات الحلق و يصاب بالعدوى عند التدخين و كذلك أيضاً التدخين السلبي أو عند تعرض الشخص للغبار والمواد الكيميائية والكحول، فإن وجود البلغم يسبب تضيقًا ، والتنفس قوي ويمكن ملاحظته عندما يكون السعال عنيفًا.
البلغم وعلاقته بضيق التنفس
يمكن أن يسبب البلغم ضيقًا شديدًا في التنفس أثناء النوم ، وإذا كان هذا يهدد الحياة ، فيجب معالجة البلغم بسرعة ، ويفضل أن يكون ذلك بالأعشاب الطبيعية لمنع البلغم فمن المعروف أنه يوجد العديد من الأسباب التي تؤدى إلى تكون البلغم وحدوث مشكلة في التنفس خاصتنا وقت النوم واهم هذه الأسباب هي :
- يجب تجنب التعرض للهواء الملوث والمغبر، ويجب التوقف عن التدخين تمامًا ، وتجنب تعاطي الكحول والمخدرات.
- احرص على ألا تصاب بالبرد يجب عمل جميع الفحوصات المهمة عند إصابة الشخص بضيق متكرر في التنفس، حيث قد يكون هناك أمراض في الرئة والغدة والقلب، وهناك طرق عديدة لتقليل البلغم، مثل تناول عصير الجزر و أيضا شرب مشروب أوراق التين المغلي و كذلك الشعير المغلي والشوفان وغيرها من المشروبات .
كيفية التخلص من البلغم
- في حالة كان لديك بلغم فقط عليك القيام بتناول بعض من أوراق التين و أيضا أوراق التين الطازج عدة مرات على مدار اليوم الواحد لكي يساعد في القضاء على البلغم والتخلص منه وبعده سيتم توسيع مجرى التنفس بسهولة تامة.
- يقضي أيضا عصير الجزر المغلي على البلغم ولكن يكون غير قادر على البلع وفي بعض الأحيان لذا يمكن ضع سكر أو أستبداله بعسل نحل ويفضل القيام بشرب ما يقارب حوالي ثلاثة أكواب يوميا.
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