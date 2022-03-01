سمبوسك جاهزة من غير عجن ولا تخمير تجهيزات رمضان سمبوسك البف

تعتبر سمبوسة البف من مأكولات رمضان المقرمشة المحشوة باللحم عبارة عن سمبوسة بعجينة منفوخة مقرمشة مورقة، كما أنها بدون خميرة نهائيا ولا تحتاج إلى كثير من مكونات ولا عجن ولا تخمير، وكما إنها مناسبة جدا للعزائم خاصة في شهر رمضان، كما أن عجينة سمبوسة تتميز بأنها خفيفة على المعدة ويمكن حشوها بالكثير ومختلف الحشوات سواء حلوة أو حادق، بدون عجن سنحضر سمبوسك تجهيزات رمضان.

سمبوسك جاهزة من غير عجن ولا تخمير

أربع أكواب ونصف من الطحين. كوب واحد من النشا. رشة ملح خفيفة. نصف كوب من زيت الزيتون. عدد 2 بيضة. ماء دافئ حسب الحاجة. كمية من زيت للقلي

مكونات حشو سمبوسة

نصف كيلو لحم مفروم. بصلة كبيرة مفرومة. كوب بقدونس مفروم. رشة ملح. رشة فلفل أسود. خمس ملاعق من الزيت

تحضير سمبوسك جاهزة بدون عجن بحشو اللحم المفروم