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عمر شويل - جدة سمبوسك جاهزة من غير عجن ولا تخمير تجهيزات رمضان سمبوسك البف - ثقفني
تعتبر سمبوسة البف من مأكولات رمضان المقرمشة المحشوة باللحم عبارة عن سمبوسة بعجينة منفوخة مقرمشة مورقة، كما أنها بدون خميرة نهائيا ولا تحتاج إلى كثير من مكونات ولا عجن ولا تخمير، وكما إنها مناسبة جدا للعزائم خاصة في شهر رمضان، كما أن عجينة سمبوسة تتميز بأنها خفيفة على المعدة ويمكن حشوها بالكثير ومختلف الحشوات سواء حلوة أو حادق، بدون عجن سنحضر سمبوسك تجهيزات رمضان.
سمبوسك جاهزة من غير عجن ولا تخمير
- أربع أكواب ونصف من الطحين.
- كوب واحد من النشا.
- رشة ملح خفيفة.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- عدد 2 بيضة.
- ماء دافئ حسب الحاجة.
- كمية من زيت للقلي
مكونات حشو سمبوسة
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- كوب بقدونس مفروم.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- خمس ملاعق من الزيت
تحضير سمبوسك جاهزة بدون عجن بحشو اللحم المفروم
- أول نقوم بوضع الطحين والنشا والملح والسكر في العجانة ونقوم بالخلط المواد الجافة مع بعضها جيدا.
- ثم نقوم بأضافة كل من البيض وزيت الزيتون إلى العجانة ونكمل الخلط جيدا مع اضافة ماء بالتدريج، حتى تلم معنا العجينة ونحصل على عجينة طرية وغير لاصقة.
- ثم نغلطها باحكام ونتركها فترة لا تقل عن نصف ساعة حتى ترتاح عجينة ويسهل فردها، وأثناء الوقت الذي ترتاح فيه العجين نقوم بتحضير الحشوة.
- في وعاء كبير على النار نضع الزيت والبصلة المفرومة ونقوم بتحريكها حتى تذبل جيدا.
- ثم نقوم بإضافة اللحم ونقوم بتقليبهم ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيدا ونتركهم على نار عالية حتى تنضج اللحمة.
- وبعد أن تتضج اللحمة جيدا نقوم برفعها من على النار ونقوم بتركها حتى تبرد ونخلطها مع البقدونس جيدا.
- والآن نقسم العجينة على ثلاث أقسام كل قسم نقوم بفرده، مع رشة من الدقيق وتقطع العجينة على شكل دوائر باستخدام كوب أو قالب على حسب رغبتك.
- ثم نقوم بحشو كل قطعة بالحشوة التي جهزناها منذ قليل، بوضع الحشو في منتصف ثم نقوم بإغلاق كل قطعة بأحكام حتى تنتهي كل الكمية لديك.
- ثم نضع الزيت في حلة على النار ونتركه حتى يسخن، ونقليهم على الزين كل قطعة تترك في الزيت حتى تنتفخ وتعلو تقلب على جنب آخر.
- وهكذا نكون قد انتهينا من تحضير السمبوسة المقرمشة ويمكنك الان تقديمها في طبق التقديم.
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