ضعيها على ليفة الاستحمام وادعكي جسمك تقشير الجسم كله من أول استخدام إزالة الجلد الميت كله

نقدم لكي عزيزتي أفضل الوصفات الطبيعية التي تساهم في التخلص من الجلد الميت، وتجديد الجلد، كما تساعد في منح الجلد الرطوبة والنعومة التي تحلمين بها، وتساعد على تبيض البشرة، مقشر طبيعي للجلد، تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، بوصفات سهلة وسريعة متوفرة في منزلك، فقط ضعيها على ليفة الاستحمام واحصلي على بشرة أكثر نضارة ونعومة.

وصفة النشا لتبيض البشرة

يعتبر النشا من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وبالتالي هذه المواد تعمل على تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة والجلد، كما أنه يساهم في التخلص من البقع الداكنة في الجسم، وتفتيحها مع اول استخدام.

مكونات الوصفة:

1 ملعقة من النشا.

¼ كوب من الليمون.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة:

ولتحضير هذه الوصفة لا بد من الالتزام بالخطوات التالية:

قومي بمزج كلًا من النشا والماء حتى يذوب ويصبح عجينة.

ضيفي بعد ذلك زيت الزيتون وقلبي جيدًا.

قومي بغسل الجسم بالماء ووضع الخليط على الجسم والتحريك بالليفة.

يفضل استخدام الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

وصفة السكر والليمون لتفتيح البشرة.

يعتبر الليمون من المقشرات الطبيعية للبشرة، والذي يساهم في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتجديدها، وتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

مكونات الوصفة:

1 حبة من الليمون.

2 ملعقة صغيرة من السكر الخشن.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة: