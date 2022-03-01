بدون حناء أو اكسجين.. طريقة صبغ الشعر بالكركم لعشاق اللون الأشقر الذهبي بدون اي مواد كيميائية

صبغ الشعر بالكركم، اللون الأشقر الذهبي في الشعر لون من الألوان التي تحب جميع النساء تجريبه كل فترة، لذلك تعتمد الكثيرات على الصبغات القوية التي تحول الشعر مهما كان لونه غامق إلى أشقر ذهبي جميل، لكن جميعنا نعلم أن الصبغات الكيميائية ضارة بشكل كبير على الشعر، وتسبب له الكثير من المشاكل التي يصعب علاجها بعد ذلك، لهذا نقدم لكم الطريقة الطبيعية للحصول على اللون الاشقر الذهبي دون اللجوء إلى صبغات تجارية، وهذا يتم بالاعتماد على الكركم، تلك التوابل الذهبية اللون التي يتم استخراجها من جذور نبات الكركم، واستخدام الكركم على الشعر له العديد من الفوائد الأخرى منها علاجه لمشكلة القشرة التي تعاني منها الكثير من النساء، وهذا بسبب احتواء الكركم على مضادات للأكسدة، كما يعمل الكركم على تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطها بشكل كبير، وذلك لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر من جذوره.

مكونات خلطة الكركم لصبغ الشعر

نحتاج في هذه الطريقة إلى كوبين من الماء وربع كوب من الكركم البودرة نرفع الماء على النار وعندما يبدأ بالغليان نضيف الكركم إلى الماء ونقلب لمدة دقيقتين حتى يذوب الكركم في الماء تماماً، نرفع محلول الكركم من على النار ونتركه يبرد ثم نضعه في زجاجة ضغط، نضع قطعة قماش أو منشفة على الكتف ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى قسمين، نرتدي القفازات ونبدأ بتوزيع المحلول على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف، نترك المحلول على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعر بالماء فقط، يمكن تكرار هذه الطريقة مرة أخرى بعد مرور يومين للحصول على لون أقوى، للعلم فإن هذه الطريقة تناسب بشكل أكبر أصحاب الشعر الفاتح اللون.

طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على اللون الذهبي

حيث أن في هذه الوصفة نحتاج إلى كوب ونصف من الماء وكوبين من الحناء البودرة وثلاث ملاعق كبيرة من الكركم البودرة، حيث نخلط جميع المكونات السابقة سوياً ثم نترك الخليط لمدة ثلاثة ساعات قبل استخدامه، نقسم الشعر ونوزع الخلط عليه بالكامل.