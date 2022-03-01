مشروب تنظييف الكبد في ٣ أيام تعمل على تجديد خلايا الكبد وتقوية المناعة وطرد السموم

يعاني الكثير من الأشخاص من عمل الكبد بطريقة ليست جيدة وذلك بسبب كثرة تراكم السموم داخل الجسم إلى جانب الأطعمة الغير صحية وزيادة الكريسترول في الجسم لذلك استطعنا أن نوفر لكم مفعول سحري يعمل على تنظيف الكبد والتخلص من السموم الموجودة به ويساعد أيضا على إزالة دهون الجسم وإنقاص الوزن وسوف نوضح طريقة تحضير هذا المشروب من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير مشروب تنظيف الكبد

يتم تحضير مشروب تنظيف الكبد بطريقة بمكونات سهلة يمكن أن تتوفر في كل مطبخ وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..

٣ حبات ليمون.

كوب بقدونس مفروم.

٦ أكواب ماء.

٥ عيدان كرفس.

طريقة تحضير مشروب تنظيف الكبد

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتنظيف الكبد نتعرف الآن على طريقة تحضير المشروب من خلال النقاط التالية..

حيث انه في البداية نحتاح أن نحضر الخلاط ونضع به عصير الليمون والبقدونس والماء والكرفس ونخفقهم جيدا.

والخطوة التالية هي أن نقوم بتناول ٣ أكواب يوميا لمدة ٣ أيام متتالية.

يجب تناول كوب من هذا الخليط على الريق.

يجب التقليل من كمية الدهون والزيوت التي نتناولها.

أهمية تنظيف الكبد

بعد أن تعرفنا على طرق تنظيف الكبد سوف نتعرف الآن على أهمية تنظيفه من خلال النقاط التالية..