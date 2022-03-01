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عمر شويل - جدة أقوى وأسرع علاج فعال للإمساك المزمن وكيفية التخلص منه نهائيا للكبار والصغار بمكونات من منزلك - ثقفني
أقوى وأسرع علاج فعال للإمساك المزمن وكيفية التخلص منه نهائيا، هذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا وعن الأسباب المؤدية للإمساك والعلاج اللازم للتخلص من الألم الذي يسببه الإمساك، والذي يعد عبارة عن بقاء الطعام في المعدة لفترات طويلة، ويؤدي ذلك لصعوبة التخلص منه فيجب علينا اتباع نظام غذائي صحي، وبالإكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف من الخضار وخبز القمح.
علاج فعال للإمساك المزمن
من الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك هو:
- أن تكون عضلة البطن ضعيفة، وذلك لأننا نقوم بضغط البطن للداخل أثناء عملية الإخراج لطرد الفضلات عليك بتقوية عضلات البطن من خلال سحب البطن للداخل أثناء الوقوف أو الجلوس بعمل تمارين البطن؛ فهذا يعمل على تقويتها عليك بتمرين بطنك بالاستلقاء على ظهرك، وتقوم بعمل حركات دائرية للبطن لمدة خمس دقائق؛ فهذا يعمل على تسهيل التخلص من الفضلات وهذا التمرين فعال جدا لعلاج الإمساك المزمن الذي من أعراضه قلة الإخراج عن مرتين في الأسبوع إخراج البراز جاف ونزوله بصعوبة.
الأسباب المؤدية للإمساك وعلاجها
إليكم بعض الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن، ومن أهمها التي:
- معاناة الإنسان من أزمة نفسية تجعله كثير القلق والتوتر
- تأثير العامل النفسي على العضلات التي تحرك القولون.
- حساسية تجاه بعض الأطعمة.
- تأجيل الدخول للحمام أثناء الحاجة للتبرز.
- علاج الامساك المزمن
- من خلال زيت الزيتون والتين المجفف وهو من الأطعمة الفعالة جدا لمرضى الامساك المزمن، وهو عن طريق تبخير التين وعندما يكون طريا يضاف إليه زيت الزيتون، ويتم تناوله لمدة ثلاثة أيام وتكون النتيجة رائعة.
- الردة مع الزبادي تناول الردة مع الزبادي؛ فينصح باستخدام الزبادي منزوع الدسم فهذا يفيد مرضى الإمساك المزمن.
- العسل الأبيض عند تناوله صباحا فهذا يلعب دورا هاما في تنشيط الجهاز الهضمي، ومن ثم يعمل على تسهيل عملية الإخراج بعمل ملعقة صغيرة على كوب ماء دافئ صباحا.
- البصل المشوي فهذا يكون فعال ويسهل عملية حركة الأمعاء.
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