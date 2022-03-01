أقوى وأسرع علاج فعال للإمساك المزمن وكيفية التخلص منه نهائيا للكبار والصغار بمكونات من منزلك

أقوى وأسرع علاج فعال للإمساك المزمن وكيفية التخلص منه نهائيا، هذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا وعن الأسباب المؤدية للإمساك والعلاج اللازم للتخلص من الألم الذي يسببه الإمساك، والذي يعد عبارة عن بقاء الطعام في المعدة لفترات طويلة، ويؤدي ذلك لصعوبة التخلص منه فيجب علينا اتباع نظام غذائي صحي، وبالإكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف من الخضار وخبز القمح.

علاج فعال للإمساك المزمن

من الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك هو:

أن تكون عضلة البطن ضعيفة، وذلك لأننا نقوم بضغط البطن للداخل أثناء عملية الإخراج لطرد الفضلات عليك بتقوية عضلات البطن من خلال سحب البطن للداخل أثناء الوقوف أو الجلوس بعمل تمارين البطن؛ فهذا يعمل على تقويتها عليك بتمرين بطنك بالاستلقاء على ظهرك، وتقوم بعمل حركات دائرية للبطن لمدة خمس دقائق؛ فهذا يعمل على تسهيل التخلص من الفضلات وهذا التمرين فعال جدا لعلاج الإمساك المزمن الذي من أعراضه قلة الإخراج عن مرتين في الأسبوع إخراج البراز جاف ونزوله بصعوبة.

الأسباب المؤدية للإمساك وعلاجها

إليكم بعض الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن، ومن أهمها التي: