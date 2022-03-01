تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر بسرعه بخطوتين فقط واصنعي في البيت افضل سيروم للشعر

تعانى الكثير من السيدات من مشاكل عديدة في الشعر مما يجعلها تبحث عن طريقة للحصول على شعر مثابة وتلجأ حينها إلى استخدام سيرك الدهان لشعر لكى تتمكن من الحصول على شعر ناعم وخالي من التقصف والهيشان، ولكن يجب في حالة استخدام سيرم على الشعر أن يكون طبيعي لكى لا يلحق أي ضرر للشعر في حالة أنه لم يفيد بالغرض ولم يصلح.

طريقة عمل السيروم الطبيعي



يمكن عمل السيروم في المنزل بكل سهولة فقط كل ما عليك هو أن تتبع الخطوات التالية بمقدارها الصحيح للحصول على نتيجة جيدة والمكونات هي:

معلقة من فيتامين ه‍ .

٤٠٠ جرام من الجيلاتين أي ما يقدر بحوالي معلقتين كبيرتين.

ما يقدر بحوالي ٤ معلاق من زيت اللوز الحلو فهو مفيد جدا للشعر.

طريقة التحضير

تحضير هذا السيروم سهل للغاية فهو فقط يحتاج إلى وضع المكونات على بعضها البعض في وعاء وخلطهم جيدا حتى يتجانس ويكون الخليط سائل لكى تتمكن من دهنة على فروة الرأس.

طريقة الاستخدام الصحيحة السيروم



يمكن استخدام السيروم على جميع الأشخاص والأطفال وكذلك جميع أنواع الشعر فهو مصنوع من مواد طبيعية وغير ضارة بالشعر ولكى تحصلي على نتيجة جيده وسريعة على الشعر أتبع الخطوات هذه: