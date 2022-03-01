امرأة عجوز وصفت لي هذه الوصفة قضت علي الدوالي ولم يعد لها اثـر بحبة طماطم واحدة

نقدم لك عزيزي اليوم وصفة طبيعية تساهم في علاج الدوالي، مكوناتها بسيطة وسهلة في التحضير، ومتوفرة في كل منزل، كما أنها تغني عن استخدام الأدوية ومسكنات الآلام، إليك وصفة الطماطم والتي قدمتها لنا امرأة عجوز تساعد في التخلص من مشكلة الدوالي وهي الوصفات التي ألقت إعجابًا وفعالية لهذه المشكلة.

وصفة الطماطم لعلاج الدوالي

تساهم الطماطم في علاج مشكلة الدوالي، فالدوالي من الأمراض التي أصبحت منتشرة عند الكثير خاصةً النساء أثناء الحمل أو بعد الولادة، وتعتبر الطماطم حل فعال إذا تناول حبة واحدة يوميًا أو شربها كعصير يزيد من نسبة الشفاء وعلاج الدوالي.

فوائد الطماطم لعلاج الدوالي

أصبحت مشكلة الدوالي لا داعي للقلق منها، فالعلاج موجود بشكل أو بآخر، فنقدم لك عزيزي فوائد ثمار الطماطم لعلاج الدوالي، وهي:

تحد من ظهور الدوالي فهي لها فعالية كبيرة في الحد من ظهورها أو جعل الأوردة تنتفخ مما يؤدي للشعور بالألم.

تساعد في التخلص من السموم وعدم دخولها إلى الجسم بشكل مستمر.

مسكنة لآلام الدوالي.

طريقة تحضير وصفة الطماطم

لا غنى عن ثمار الطماطم في المنزل، نقوم بتحضير الوصفة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى:

نقوم بإحضار حبة من الطماطم الطازجة وغسلها جيدًا بالماء.

ثم نقوم فيما بعد بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة ومن ثم هرسها جيدًا لتصبح عجينة ناعم.

نقوم بدهن المنطقة المصابة بخليط الطماطم يوميًا.

الطريقة الثانية: