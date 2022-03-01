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عمر شويل - جدة هاتي كوب سكر وتعالي أقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي خطوة بخطوة وطعم ولا أروع - ثقفني
بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك إعداد وصنع البسكويت، وذلك عن طريق إحضار بعض المكونات السهلة، والتي تجعلك تقوم بإحضار بسكويت الشاي التي يتناولها الصغار والكبار في كل وقت وحين، ودون الشعور بملل، وهذا الأمر سوف نوضحه بشكل تفصيلي في الفقرات القادمة، وعليكم متابعة هذا المقال الى نهايته حتى تحصلي على طريقة صحيحة من أجل إعداد أشهى المخبوزات.
مكونات بسكويت الشاي
عليك إحضار هذه الأشياء والمتطلبات اللازمة لإعداد بسكويت الشاي الإقتصادي، وذلك على هذا النحو:-
- إحضار 3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- إحضار كوب واحد من السكر الناعم.
- إحضار مقدار من اللبن ويكون بمعدل نصف كوب.
- إحضار واحد كوب من الزبدة.
- إحضار بيضة واحدة.
- إحضار رشة من الملح الناعم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل
عليك القيام بالاتي من أجل أن تحصل على بسكويت شهي ولذيذ في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك على هذا النحو:-
- إحضار إناء عميق معد للعجن، ونضيف فيه كلا من الدقيق والملح والبيكنج بودر والفانيليا.
- كما أنه لا بد أن نضيف كلا من اللبن على المكونات الجافة ونقوم بتقليب كافة المكونات جيدا.
- بعد ذلك ننزل على المكونات السابقة بالبيض والزبدة، ونقلب جيدا باستمرار.
- ننتظر حتى ترتاح العجينة لمدة خمسة عشر دقيقة.
- نحتاج فيما بعد أن نقوم بتشكيل العجينة من خلال استخدام القمع الخاص بتحضير البسكويت وتشكيله.
- كما أنه لا بد من إحضار الصاج المناسب لإعداد البسكويت، وذلك عن طريق تجهيز الصاج وإضافة القليل من الزبدة داخل الصاج، ومن ثم إدخال البسكويت إلى الفرن.
- بعد القيام لكل هذه الخطوات سوف نحتاج إلى الانتظار حتى يبدأ البسكويت بأخذ اللون الذهبي الجميل الذي يتميز به.
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