نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش فلافل البيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مأكولات مطعم البيك من أشهر الوجبات في المملكة السعودية ويأتي الناس من شتى دول العالم لتجربة الطعام في مطعم البيك، حيث يتم عمل ساندوتش فلافل البيك وهو ساندوتش من اشهى والذ السندوتشات في المملكة السعودية، حيث يثني الناس عليه ويحبونه ودائما ما يذهبون إلى المطعم ليطلبونه، حيث ان ساندوتش فلافل البيك قد يكون الأكثر طلبا في المطعم .

طريقة عمل ساندوتش فلافل البيك

لدي ساندوتش فلافل البيك مذاق خاص والسر في المكونات التي يتكون منها ساندوتش الفلافل وتأتي المكونات كالتالي:

مكونات ساندوتش فلافل البيك

نصف كيلو حمص.



ربع حزمة بقدونس

ربع حزمة كزبرة خضراء

1 ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

حبة بصلة متوسطة الحجم

نصف كوب ماء بارد

7 فصوص ثوم مطحون

9- كوب بقسماط

1 ملعقة كبيرة نشا

قالب مستطيل و كيس فارغ ونظيف

مكونات صلصة الطحينة



كوب طحينة كبير

3 ملعقة كبيرة خل

2 حبة ليمون

نصف ملعقة صغيرة ملح

فص واحد ثوم

ماء حسب الكمية

وفي النهاية نحتاج الى خبز شامي رقيق، وبعض من خس كابوتشا مدور، والقليل من خيار المخلل والجزر

طريقة تحضير ساندوتش فلافل البيك

1- اخلطي الثوم، عصير الليمون الحامض، الملح، الطحينة، و 3 ملعقة الخل في وعاء متوسط الحجم لتحضير صلصة الطحينة.

2- غطي وعاء الصلصة عقب تحضير الفلافل.

3- جهزي كل من الحمص، البقدونس، الكزبرة، الملح، الثوم، حبات البصل المتوسطة، الفلفل الأحمر الحار(اختياري)، كوب البقسماط، واخيرا النشا ، ثم ضعي هذه المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم اخلطيهم جيداً حتى تصلي الى حجم متماسك من هذه المكونات.

4- بعد خلطهم جيداً كوني كرات صغيرة من هذه المكونات تتناسب مع الخبز الشامي الرقيق.

5- انتظري حتى تجف الكرات قليلاً، ومن ثم ضعي زيت الزيتون عليها وقومي بتصفيته.

6- ضعي هذه الكرات في صينية مغلفة بورق القصدير(السولوفان)، ومن ثم ضعيها في الفرن لمدة 15 دقيقة .

7-عقب استواء الفلافل جهزي الخبز، وضعي عليها الصلصة، وبعد ذلك ضعي الفلافل في الخبز وقدمي الساندوتشات.

إلى هنا نكةن قد وصلنا لنهاية مقالنا ساندوتش فلافل البيك والذي قدمنا من خلاله طريقة سهلة وسريعة لتحضيره، نرجو أن نكون قد أفدناكم.