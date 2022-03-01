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عمر شويل - جدة طريقة عمل الدقة بالسمسم الفلسطينية على أصولها - ثقفني
إليكم طريقة عمل الدقة الفلسطينية بالسمسم وهي واحدة من الأطباق الجانبية المشهورة في فلسطين وفي بلاد الشام ويتم تجهيزها من عدة مكونات ذات نكهة ممتازة يحبها جميع الأشخاص الذين يتناولونها، خلال هذا المقال إليكم المقادير المطلوبة لعمل الدقة الفلسطينية على الطريقة الأصلية لها وكذلك خطوات التحضير.
مكونات عمل الدقة الفلسطينية
بالمكونات التالية يمكنكم عمل أطيب طبق من الدقة الفلسطينية بنفس طريقة المطبخ الفلسطيني ونفس النكهة ولكن يجب أن تكون المقادير مناسبة كما يلي:
- ربع كوب من بذور الكزبرة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ربع كوب من بذور السمسم.
- ملعقة صغيرة من بذور الشمر
- نصف كوب من اللوز المحمص.
- ملعقتان كبيرتان من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الزعتر البري.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- كمية من زيت الزيتون.
- الخبز البلدي.
طريقة تحضير الدقة الفلسطينية بالسمسم
لتحصلي على طبق لذيذ من الدقة الفلسطينية بالسمسم هناك مجموعة من الخطوات يجب القيام بها على طريق المطبخ الفلسطيني وهي كما يلي:
- نسخن مقلاة كبيرة الحجم على نار هادئة أو متوسطة.
- نضع كل من بذور الكزبرة، السمسم، حبوب الفلفل الاسود، الشمر، ونحمصهم حتى تفوح الرائحة.
- عندما يصبح لون الخليط السابق بنياً فاتحاً وذلك بعد تقليبهم لمدة 5 دقائق نبدأ في الخطوة التالية.
- ننقل هذه المكونات إلى الخلاط ثم نتركهم في مكان بارد.
- نضع كل من اللوز، الكمون، الزعتر والملح، ثم نطحنهم حتى يصبحوا مثل الفتات، لكن لا يجب أن يتحولوا إلى قوام عجيني.
- نضع الدقة في وعاء عميق إلي جانب طبق به زيت الزيتون فهو ذو فوائد صحية وسوف يعطي الوجبة مذاق أفضل.
- قدمي الدقة أيضاً مع الخبز البلدي الساخن لتكون وجبة لذيذة مشبعة مناسبة لكافة الأعمار.
- يمكنكم تناول الدقة الفلسطينية عن طريق غمي الخبز في زيت الزيتون ثم في خليط الدقة بالسمسم.
- يمكن تقديم طبق من سلطة الخضروات أو أنواع من الخضروات بجانب الدقة الفلسطينية وتقديمها على مائدة طعام الإفطار.
- تقدم الدقة الفلسطينية على مائدة الطعام كمقبلات أو كوجبة خفيفة صحية يمكن تناولها بمفردها.
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