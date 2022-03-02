7 نصايح هتخلي شعرك ينمو بشكل اقوى

اكتر من 50% من النساء بيعانوا من تساقط الشعر بشكل ملحوظ ، وده بينطبق بشكل خاص على النساء الاكبر من 40 سنة ، ممكن قص الشعر يحل جزء من المشكلة ، الا ان في حاجات تانية ممكن تعمليها للتخلص من المشكلة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 نصايح لنمو الشعر بشكل اقوى.

نصايح لنمو الشعر بشكل اقوى:

1- استخدمي زيت على فروة راسك بس:

الزيوت ممكن تبقى مفيدة جدا للمساعدة في نمو الشعر ، ممكن تستخدمي زيت الخروع ، من انواع الزيوت المفيدة جدا في نمو الشعر وعلاج الفراغات وتحسين خط الشعر.

2- جربي استخدام شامبو لطيف قبل ما تختاري اي حاجة طبية:

لو لاحظتي ظهور قشرة في شعرك ، ماتجريش اوام على الصيدلية عشان تشتري شامبو طبي ، جربي اولا استخدام شامبو خفيف لتقليل الزيوت ، لو ده مانفعش ممكن تستشيري دكتور وتبدأي تستخدمي شامبو ضد القشرة.

وماتنسيش ان جفاف فروة الراس ومشاكل الشعر ممكن تكون نتيجة حساسية او تغيرات هرمونية ، قبل ما تجربي اي حاجة ، اعملي الاول بعض الاختبارات للتأكد من ان كل حاجة عندك مظبوطة وبتعملي كل حاجة صح لان السبب ممكن يكون انك بتستخدمي شامبو بيثير الحساسية.

3- استخدمي ماسك القرفة:

القرفة ليها تأثير جيد على الشعر وفروة الراس لانها بتحتوي على خصائص مضادة للميكروبات وبتنشط الدورة الدموية ، عشان تعملي بيها ماسك ، محتاجة تخلطي كميات متساوية من القرفة وزيت جوز الهند ، وحطي الخليط على فروة الراس وجذور شعرك ، سيبيه لمدة 45 دقيقة وبعدها اغسليه.

4- اغسلي شعرك بشامبو لطيف:

لو بتعاني من مشاكل في خط شعرك ، ماتغسليش شعرك كل يوم ولكن من 2 – 3 مرات بس في الاسبوع بشامبو خالي من اي مواد كيميائية قاسية ، ممكن تستخدمي شامبو عشبي وخصوصا اللي بيحتوي على بابونج, صبار, بيوتين, سيستين, بروتينات, وفيتامين E.

5- ممكن تستخدمي البلسم كل يوم والشامبو كل 2 – 3 مرات في الاسبوع:

الافضل غسل الشعر كل 2 – 3 ايام ، ولكن الشعر بيحتاج ترطيب كل يوم ، اشطفي شعرك بماية فاترة وحطي البلسم بس من غير ما تغسليه بالشامبو ، الشعر الرطب هيكون اقوى واسمك واقل عرضة للتكسر.

6- كلي على الاقل 11 مجم من الزنك كل يوم للمساعدة في اصلاح خط شعرك:

نقص الزنك ممكن يأدي لتساقط الشعر ومشاكل تانية كمان ، الاستهلاك اليومي الموصى بيه من الزنك هو 8 مجم ل 11 مجم ، ومع ذلك ، بعض الخبراء بيقترحوا مقدار لحد 25 مجم من الزنك ، ولكن لو اخدتي الكمية دي لازم توقفيه بعدها لمدة تزيد عن 2 – 3 اسابيع.

7- استخدمي ماسك القهوة لفروة الراس:

الكافيين ليه تأثير ايجابي على نمو الشعر ، بيمنع تساقط الشعر وبيزود من الدورة الدموية لو دلكتيه مباشرة على فروة راسك ، الكافيين بيمنع هرمون معروف باسم ديهدروتستوستيرون (DHT) ، وهو المسؤول عن تساقط الشعر ، بالاضافة ان القهوة بتحتوي على مركبات الفلافونويد اللي تعتبر مضادات اكسدة مهمة لتجديد الشعر.

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