نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل شاورما الدجاج السوري زي المحلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل شاورما الدجاج السوري زي المحلات - ثقفني
تشتهر سوريا بطريق عمل شاورما الدجاج السوري، وهو الأمر الذي قد جعل الكثيرات من ربات البيوت والأمهات بالبحث في مختلف المواقع والكتب المتخصصة في وصفات الأكلات عن طريقة تحضير شاورما الدجاج على الطريقة السورية، فهي تتميز بأنها ذات مذاق شهي ولذيذ جداً، وهذا هو السر في جعل مطاعم بيع الشاورما تمتلئ دوماً بالاكيلة من عشاق مذاق ونكهة شاورما الدجاج على الطريقة السورية، لذا فتابعونا أعزائي القراء في السطور الآتية، فسوف نعرض لكم تفصيلاً أسهل وأسرع طريقة لتحضيرها بكل سهولة مثل طريقة أشهر المطاعم السورية المتخصصة في تقديمها.
مكونات عمل شاورما الدجاج السوري
- واحد كيلو من الدجاج المحلي من العظم والجلد. اثنين حبة من الطماطم.
- حبتان من الفلفل الحلو ذات اللون الأحمر. سوف نحتاج إلى ثلاثة أرباع كوب ماء.
- يتم إضافة الفلفل الأسود والملح على حسب الرغبة.
- سوف نحتاج إلى تقريباً عدد ثلاث ملاعق من الحجم الكبير من البهارات المخصصة للشاورما.
- كما سوف نحتاج أيضًا إلى ثلاثة ملاعق من الخل الأبيض.
- مقدار ربع كوب فقط من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من البصل البودرة.
- سوف نضيف الزيت النباتي حسب الرغبة.
- ولحشو الشاورما سوف نحتاج إلى عشر من أرغفة من خبز الشراك أو التنور.
- مقدار نصف كوب من المايونيز.
- أيضاً نصف كوب من الخيار المخلل شرائح طويلة ورفيعة.
- كمية من البطاطس المقليّة.
طريقة التحضير شاورما الدجاج السوري
- يتم تقطيع الدجاج إلى شرائح طولية ورفيعة، ثم يتم نقعها بداخل الخل، وغير الليمون والدقيق، وذلك لمدة حوالي 10 دقائق.
- بها نقوم بغسل قطع الدجاج جيداً، بعدها يتم تصفيته بصورة جيدة من الماء.
- يتم تصفية قطع الدجاج بصورة جيدة.
- كما يتم تقطيع حبات الطماطم إلى مكعبات صغيرة في حجمها.
- يتم تقطيع الحجم الفلفل الحلو أيضًا إلى شرائح رفيعة وطويلة.
- أنا طريقة التحضير فوق م يوضع وعاء على النار، ثم نضع بداخله الماء وكذلك بهارات الشاورما، والبصل البودر والخل والفلفل الأسود والملح، ثم يتم تقلبهم جيداً باستخدام الملعقة.
- نق ك بإضافة. قطع الدجاج حتى تتبل جيداً، ثم نغطي الوعاء باستخدام كيس بلاستيك، وبعدها توضع لمدة ساعتين داخل الثلاجة.
- في مقلاة على النار شفاف، نضع أربع ملاعق من الزيت ثم نضيف بداخله قطع الدجاج مع التقليب حتى يصير لونها أبيض، يتم إضافة البصل البودرة، والفلفل والطماطم، مع التقليب، وعندما ينضج الدجاج ترفع من فوق النار.
- نحضر الأرغفة ثم ندهن كل رغيف بالمايونيز، وتوضع بداخله كمية من الشاورما، وبعدها نضيف البطاطس والمخلل ويلف الرغيف.
- نضع مقلاة على النار الهادئة وعندما تصبح ساخنة نضع الأرغفة بداخلها، ونقلب الأرغفة على الجهتين حتى يصير لونها أشقر، ثم نتابع الخطوات حتى ننتهي من كامل الكمية وتوضع بداخل أطباق التقديم وبالهنا والشفا.
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