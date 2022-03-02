خطوات عمل عجينة السمبوسة في المنزل بطريقة سهلة وبطعم مميز

من الوصفات التي لا تخلو منها مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، حيث يمكن عملها وتخزينها داخل الفريزر ويتم قليها عند الحاجة، من ألذ الوصفات التي يمكن عملها ومن الوجبات السريعة كما يوجد عدد كبير من الحشوات يمكن استخدامها مثل شرائح الدجاج أو اللحم المفروم مما يمكن حشوها سبانخ بالجبنة أو ميكس جبن، يبحث الكثير عن كيفية عمل السمبوسة في المنزل وطريق الحشو خاصا مع اقتراب شهر رمضان، وتستعد ربات البيوت بتجهيزات الشهر المبارك، كما يمكن وضعها في الفرن حيث تكون صحية أكثر من المقلية.

مقادير عجينة السمبوسة

أربع أكواب من الدقيق.

ربع كوب زيت.

رشة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

مقادير حشو السمبوسة

نصف كيلو من الدجاج المخلي.

بصلة كبيرة.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

بابريكا.

فلفل ألوان ثمرة من كل لون.

جبنة مشكلة رومي أو شيدر وموتزاريلا.

خطوات عمل عجينة السمبوسة

نقوم بوضع الدقيق في طبق العجن أو العجان الكهربائي.

نضيف عليه الزيت ونخلط حتى يتم تغليف الدقيق بالزيت جيدا.

نضع الماء جزء بجزء حتى نصل إلى قوام عجينة سهلة الفرد.

نترك العجينة نصف ساعة أو أقل كي ترتاح.

نقوم بفرد العجينة رقيقة جدا قدر المستطاع.

نقوم بوضع في كلية غير لاصقة على النار حتى يتم تغيير لون العجينة ونقلبها على الوجه الآخر لها.

باستخدام سكينة حادة نضع كل طبقات السمبوسة ونقوم بتقطيعها شرائح بعرض من خمسة إلى سبعة سم.

نحفظها في أكياس داخل الثلاجة.

طريقة عمل الحشو