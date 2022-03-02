بكيلو من الباذنجان حضري مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

مخلل الباذنجان ، يعتبر من المقبلات التي يحبها الكثير من الأشخاص، حيث أنه يمكن تقديمه بجانب الوجبات الرئيسية لأنه فاتح للشهية وهو من المقبلات التي يمكن تناولها جانب الوجبات كاملة الدسم التي تحتوي على نسبة من الدهون، حيث أن طريقة تحضيره تعتبر من أسهل طرق التحضير، ولا يأخذ الكثير من الوقت عند تجهيزه وتناوله، ويتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، حيث أنه يمكن حشوها أو عمله سادة بدون حشوه، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مخلل الباذنجان

يتكون مخلل الباذنجان اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كيلو من الباذنجان الأسود الرفيع.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الملح.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء المقطعة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

4 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

3 حبات من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونقوم بنزع عنق الباذنجان ووضعه في الإناء وغسله جيداً بالماء. نقوم بوضع 7 أكواب من الماء أو أكثر في إناء عميق على النار، ونضيف إليه الملح، والخل الأبيض، ويترك الماء حتي يغلى، ثم نقوم بوضع الباذنجان. ثم نقوم بتهدئة النار عندما تغلي الماء، ويترك الباذنجان لمدة نصف ساعة أو أقل حتى يستوي، ويصبح طرى. نقوم بإخراج الباذنجان من الماء، ويغسل بالماء البارد حتى يبرد ثم يصفى بمصفاة ويترك جانباً.

طريقة الحشوة

سوف نتعرف على حشوة مخلل الباذنجان كالتالي:-