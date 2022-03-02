“التخلص من الشيب بدون صبغة”.. معجزة القرنفل في التخلص من الشعر الأبيض نهائياً

القرنفل من الأعشاب التي لها فوائد لا تعد ولا تحصى للجسم والبشرة والشعر، يمكن استخدام القرنفل لعلاج الشيب، فهو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، هذه المواد تساهم في التخلص وعلاج الشعر الأبيض، كما أنه يساعد على نمو الشعر وتقوية بصيلات الشعر، وعلاج مشاكل الشعر كالتقصف والهيشان وسقوط الشعر، فهو خلطة سحرية للشعر، نقدم لكي سيدتي طريقة استخدام القرنفل وفوائده للشعر.

القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تلعب دورًا هامًا في العناية بالشعر، وذلك لتعدد فوائده للشعر، ومن أهم هذه الفوائد أنه يعمل على علاج الشيب الذي يتواجد في الشعر، والذي يعاني من تواجده الكثير، ولذلك ينصح بعدم استخدام أي صبغات جاهزة، واستخدام خلطة القرنفل الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة، والظهور يشعر أسود لامع وجذاب، والان سوف نتعرف على كيفية استخدام وتطبيق خلطة القرنفل على الشعر بكل سهولة.

فوائد استخدام القرنفل للشعر

القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تتعدد فوائده بشكل كبير خاصتًا للشعر، ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

يساعد القرنفل على تغذية الشعر وإعادة جماله وقوته.

القرنفل يعمل على تغذية بصيلات الشعر ويحافظ على قوته مما يساعد في التخلص من مشكلة التساقط للشعر.

يساعد في التخلص من تقصف الشعر.

يزيد من جمال ولمعان ونعومة الشعر بشكل واضح.

ينظف فروة الرأس ويساعد في التخلص من القشرة.

خلطات القرنفل للتخلص من شيب الشعر

يوجد بعض الخلطات الطبيعية التي يدخل في تكوينها القرنفل ويعمل على منح الشعر اللون الاسود الرائع، والتخلص من شيب الشعر بكل سهولة، ومن أهم هذه الخلطات ما يلي:

خلطة القرنفل وزيت السمسم وزيت الخردل للتخلص من شيب الشعر

المكونات

أربع ملاعق من زيت القرنفل الطبيعي.

أربع ملاعق من زيت السمسم الطبيعي.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

خمس ملاعق من زيت الخروع.

طريقة التحضير