أسهل طريقة لعمل كرات البسبوسة في المنزل على طريقة أشهر محلات الحلويات

قد لاحظنا مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم زيادة معدلات البحث من قبل الكثيرات من الأمهات وربات البيوت عن طريقة عمل كرات البسبوسة اللذيذة التي تعد أحلى وأشهى الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير وخاصة في المائدة الرمضانية، وتتميز كرات البسبوسة بأنها ذات طريقة سهلة ومكونات اقتصادية ومتوفرة في كل مطبخ مصري، وتنتشر داخل الكثير من الدول العربية تلك الوصفة اللذيذة من حلوى كرات البسبوسة، كما يتم تقديم كرات البسبوسة للضيوف ومن يأتون لزيارتنا أثناء الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أنها كانت قد عرفت داخل مصر أثناء فترة العصر الفاطمي، وفيما يلي سوف نعرض لمتابعينا في السطور التالية طريقة لعمل كرات البسبوسة بأسهل طريقة.

مكونات عمل كرات البسبوسة

سوف نحتاج إلى كوب من دقيق السميد.

كما سوف نحتاج إلى نصف كوب من الزبدة أو السمن.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

سوف نحتاج إلى نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف علبة كبيرة من الزبادي.

أيضًا علبة كاملة من القشطة الجاهزة التي تباع في المحلات.

واحد ملعقة من البيكنج بودر.

كما سوف نحتاج إلى بعض المكسرات التي يتم إضافتها حسب الرغبة وتستخدم لتزيين البسبوسة.

تحضير شربات كرات البسبوسة

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الماء.

واحد ملعقة كبيرة من الليمون.

كذلك ملعقة من الفانيليا البودر أو السائلة.

تحضير كرات البسبوسة