طريقة عمل السينابون في المنزل مثل الجاهز بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة

السينابون من أهم الحلويات والمخبوزات اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، ولكن في الغالب يتم شرائها من المحلات بشكل دائم فقد يصعب على الكثير من الناس تحضيرها في المنزل، على الرغم أنه إذا تم اتباع خطوات تحضيره بشكل صحيح سوف تحصلون على أفضل نتيجة، وسوف يستمتع به جميع أفراد الأسرة، وآلان من خلال المقال سوف نتعرف على خطوات تحضير السينابون في المنزل بكل سهولة،يمكنكم متابعتنا لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل السينابون في المنزل

اصنعي السينابون اللذيذ في المنزل، والذي يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو كنوع من المخبوزات اللذيذة التي يحبها الاطفال، وخطوات تحضيره فهي كالاتي:

مكونات عمل السينابون

كيلو من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق من الزبدة.

خمس ملاعق من اللبن الحليب.

خمس ملاعق من السكر الناعم.

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافيء.

مكونات الحشو

٢ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من السكر البودرة.

أربع ملاعق من الزبدة.

طريقة التحضير