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عمر شويل - جدة طريقة عمل السينابون في المنزل مثل الجاهز بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة - ثقفني
السينابون من أهم الحلويات والمخبوزات اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، ولكن في الغالب يتم شرائها من المحلات بشكل دائم فقد يصعب على الكثير من الناس تحضيرها في المنزل، على الرغم أنه إذا تم اتباع خطوات تحضيره بشكل صحيح سوف تحصلون على أفضل نتيجة، وسوف يستمتع به جميع أفراد الأسرة، وآلان من خلال المقال سوف نتعرف على خطوات تحضير السينابون في المنزل بكل سهولة،يمكنكم متابعتنا لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل السينابون في المنزل
اصنعي السينابون اللذيذ في المنزل، والذي يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو كنوع من المخبوزات اللذيذة التي يحبها الاطفال، وخطوات تحضيره فهي كالاتي:
مكونات عمل السينابون
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- أربع ملاعق من الزبدة.
- خمس ملاعق من اللبن الحليب.
- خمس ملاعق من السكر الناعم.
- ٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- كوب من الماء الدافيء.
- مكونات الحشو
- ٢ملعقة صغيرة من القرفة.
- كوب من السكر البودرة.
- أربع ملاعق من الزبدة.
طريقة التحضير
- اخلطي ملعقتان من السكر مع الماء، واضيفي اليها الخميرة الفورية.
- قلبي الخليط جيدًا حتى يذوب السكر مع الخميرة.
- اتركي الكوب حتى يختمر ويرتفع حجم المياه بداخله.
- قومي بإضافة الزبدة الطرية إلى السكر، في وعاء مناسب الحجم.
- قومي بخلط المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يصبح ذات قوام كريمي ويذوب السكر تمامًا مع الزبدة.
- اضيفي البيض واعيدي الخلط مرة أخرى.
- اضيفي اللبن الحليب ايضًا، وقومي بالخلط.
- احضري الدقيق، وقومي بإضافة رشة ملح بسيطة إليه.
- أضيفي إلى الدقيق الخليط الذي تم تجهيزه.
- استمري في الخلط ثم قومي بإضافة المياة بالخميرة التي تم تجهيزها.
- اعجني المكونات جيدًا حتى الحصول على عجينة طرية لينة.
- اتركي العجينة لمدة ساعة في مكان دافيء، وذلك حتى تخمر وترتفع وتتضاعف.
- بعد الانتهاء قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات.
- قومي بفرد كل قطعة على سطح مرشوش بالدقيق ثم قومي بدهنا من زبدة الحشو.
- رشي إلى كل قطعة بعد ذلك القرفة والسكر.
- هكذا تم حشوها يمكنك لفها بالشكل المعروف للسينابون.
- احضري صينية مناسبة الحجم مدهونة بالزيت.
- اضيفي اليها قطع السينابون.
- اتركيها ترتاح لمدة خمس دقائق، ثم قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة١٨٠ درجة.
- اتركيها في الرف الاوسط حتى الحصول على لون ذهبي لها ويتم إخراجها وتناولها ساخنة بألف هنا.
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