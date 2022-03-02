فطائر الزبدة الطرية على الطريقة التركية وطعم رائع جداً

تعتبر فطائر الزبدة ، من أحلى وأجمل المعجنات والأكلات الشهية والمعروفة في الوطن العربي، وجميع الأفران والمخابز العالمية في تركيا، وهي عبارة عن فطائر تؤكل مع الشاي أو الحليب أو الجبن، وهي سهلة وسريعة وغير مكلفة، وتقدم للأطفال في المدرسة كبديل للسندوتشات أو تقدم للضيوف، كنوع من المقبلات في أوقات الفراغ، فهي وجبة شهية وللذيذة وذات طعم ورائحة ذكية جداً، وقوام خفيف كالقطن وشكل مميز يجذب الكثير من الناس على شرائها، وتحرص الكثير من الأمهات على تحضير الفطائر في البيت بدلاً من شرائها جاهزة، للحفاظ على صحة أفراد أسرتها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل فطائر الزبدة الطرية على الطريقة التركية.

مكونات عمل فطائر الزبدة



هيا بنا نتعرف من هنا علي أبسط المقادير لعمل هذه الفطائر الشهية في المنزل وهي كالتالي:-

6 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبده المذابة.

بياض بيضتان بدرجة حراره الغرفة.

مقدار معلقة كبيرة من الزبادي بدرجة حراره الغرفة.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الجافة.

2 ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

كوب من الماء الدافئ.

مقدار كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من بكينج بودر.

مقدار معلقة صغيرة من الملح.

لدهن الوجه:-

صفار بيض.

مقدار معلقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

سمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير فطائر الزبدة الهشة في المنزل بكل بساطة وسهولة وهي كالاتي:-

في العجان الكهربائي نضع الحليب الدافئ والماء الدافئ والسكر، والخميرة والزبادي وبياض البيض والزبدة، ونخلط المكونات السائلة جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح وبكينج بودر ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نفرغ الهواء من العجينة، ونشكلها كرات متوسطة الحجم، وتوضع على سطح ممسوحة بقليل من الزيت وتغطي. ثم نأخذ قطعة من العجينة ونفردها بشكل بيضاوي وندهنها بالزبدة، ونلفها رول بعد ذلك نلفها حول نفسها ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وعند الانتهاء من باقي الكمية يرص في صينية بها ورق زبده، وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة 15دقيقة، وتدهن بخليط صفار البيض والحليب والفانيليا، ونرش القليل من السمسم. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. بعد ذلك تخرج وتغطي بفوطه نظيفة وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

هناك بعض النصائح للحصول علي فطائر هشة وطرية يجب أتباعها وهي كالاتي:-