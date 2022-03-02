قوارب الباذنجان باللحمة المفرومة ، من أجمل الأكلات المصرية المشهورة التي يفضل تناولها أغلب الناس، كما تمتلك طعم ونكهة جميلة تجذب الناس إليها، وهى تقدم دائماً بجانب سلطة الطحينة والخبز البلدي الذي يجعل طعمها طيب ومذاقها رائع، وهى من الأطعمة سريعة التحضير ويمكن عملها بكل سهولة بالمنزل لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قوارب الباذنجان باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة.

مكونات قوارب الباذنجان باللحمة المفرومة

تحتوي على مكونات بسيطة سوف نقدمها لكم وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كيلو من الباذنجان صغير الحجم.

بصلة كبيرة مفرومة.

فلفل أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

بهارات وتوابل حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

كوب من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قوارب الباذنجان باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الباذنجان أولا ونتخلص من الماء نهائياً. نقوم بإزالة زهرة الباذنجان بواسطة سكينة حادة. ثم نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن. ثم نقوم بقلي الباذنجان دون تقطيع حتى يذبل، ثم نخرجه من الزيت. نتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بعمل فتحة في منتصف الباذنجان مع مراعاة عدم فتح الأطراف للنهاية.

طريقة حشو قوارب الباذنجان باللحمة المفرومة

سوف نقدم لكم طريقة الحشو خطوة بخطوة وهى كما يلي:-